Mamás 2.0: ''Mam´s on the rocks''

Naiara Olague nos habla del evento ''Mam´s on the rocks'' un encuentro de mamás y showroom infantil que se celebra el 6 y 7 de septiembre en Pamplona. Nos recomienda la película ''Un feliz acontecimiento'', una visión muy íntima de la maternidad sincera y sin tabúes. Además nos trae el libro ''Cómo no ser una drama mamá''. Por último hace un repaso a los blogs de mamás y papás primerizos.