¿Tiene impacto en Euskadi que Bildu no condene a ETA?

Rafael Leonisio, politólogo vasco y experto en la política de Euskadi, se muestra sorprendido por la poca intensidad que ha tenido la campaña: "La campaña ha sido de un perfil muy bajo en Euskadi. En los últimos días se ha subido un poquito pero no recuerdo una campaña tan poco campaña, incluso el ambiente en la calle y los medios que están bastante aplacados".

Cree que pese a que las encuestas reflejan un empate entre PNV y Bildu, el resultado será otro: "Los indecisos suelen decantarse al final. Lo que estoy viendo las encuestas no me las creo. Ese empate tiene un poco de artificial. Si tengo que apostar creo que el PNV ganará con cierta holgura".

"Para que Bildu ganara tendría que dar un gran bocado al espacio de Podemos y por lo que son las encuestas ese espacio aguanta bastante bien. Sin ese bocado me resulta extraño que puedan ganar a menos que haya una participación muy baja", argumenta.

A su juicio, en el País Vasco nadie o casi nadie se ha sorprendido por la postura de Bildu con ETA: "Me sorprende la sorpresa. Estos circunloquios se han dado siempre. La palabra condena ha sido el gran tabú en las últimas décadas. Calificar a ETA como lucha armada es el pan de cada día en Euskadi desde los 80. En el País Vasco no hay ningún votante despistado y quién va a votar a Bildu sabe lo que hay. Esto no mueve mucho, sí lo hace más y desgasta a nivel nacional"

Y termina con una reflexión sobre Imanol Pradales, candidato del PNV: "Se apuesta por algo que funciona, el perfil Urkullu. Se ha buscado un perfil similar, más joven. Muy moderado en el eje territorial y con un discurso muy de gestión con un toque más liberal.