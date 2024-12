Un Juzgado de Barcelona abre diligencias por la denuncia de Aída Nízar contra Íñigo Errejón

El mismo día en el que se ha conocido que la Justicia reabre la causa contra Íñigo Errejón por supuesta agresión sexual a Elisa Mouliáa, también ha salido a la luz que el Juzgado Número 11 de Barcelona ha abierto diligencias previas contra el exportavoz de Sumar tras la denuncia presentada por Aída Nízar.

Según asegura 20 Minutos, el juez de Barcelona investigará a Errejón por unos hechos que habrían tenido lugar el pasado mes de mayo de 2015 en el Auditorio de la Universidad Complutense de Madrid, en un acto en el que Nízar estaba presente por trabajo y en el que coincidió con Errejón.

La de Nízar fue la segunda denuncia presentada contra Errejón después de Mouliáa. La reportera explicaba ante la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UDAM) de la Policía en Marbella que al finalizar el acto el expolítico se "abalanzó" sobre ella: "Me dijo que era más guapa en persona y que tenía que cambiar mis ideas retrógradas políticas, todo esto mientras me abrazaba con fuerza hacia sus partes, sintiendo claramente que tenía una erección".

"Me besó en la mejilla derecha, dejándome restos de saliva a la vez que me pedía que le diera mi teléfono", siguió el testimonio de Aída Nízar, que también contó que apartó a Errejón, pero él "se volvió a acercar", dando a la presentadora "un fuerte azote en las nalgas en presencia de todos, entre los que se encontraban Ada Colau y Xabier Domènech": "Me susurró al oído 'a ver, bonita, cuánto vas a tardar en seguir trabajando en Cataluña".

Por último, Nízar afirmó que pretende "dar voz a más víctimas" para denunciar a Errejón: "Lo defino como lo he sentido, como un verdadero depredador sexual".

El juez reabre la causa contra Errejón por la denuncia de Mouliáa

El juez Adolfo Carretero ha reabierto la causa contra el exdiputado por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá y ha citado a ambos para declarar el próximo 16 de enero.

Fuentes jurídicas han confirmado que el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid ha estimado el recurso de reforma interpuesto por parte de la Fiscalía y por la defensa del propio Errejón, que comparecerá como investigado a las 12.30 horas. Mouliáa, por su parte, declarará a las 11 horas.

Las citadas fuentes señalan que el juez ha acordado alzar la suspensión de los actos procesales de la causa al tiempo que ha decidido no tener por personada a la denunciante, la actriz Elisa Mouliáa.