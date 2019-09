El astro argentino podría jugar en Granada el próximo fin de semana, jornada 5 de liga, si no sufre ningún contratiempo en la reparición que está prevista en Dortmund, en el partido que su equipo el FC.Barcelona jugará en el debut champions de esta temporada. Qué duda cabe que el que juegue Messi no es una buena noticia para el conjunto rojiblanco. En cuanto a las convocatorias internacionales, ayer Yangel Herrera fue titular con Venezuela pero no así Machis, que sólo actuó media hora en el Venezuela 0 Colombia 0