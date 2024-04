El incendio de Tàrbena evoluciona favorablemente mientras los Bomberos amenazan con huelga

El fuego continúa quemando en Tàrbena (Marina Baixa) aunque con un pronóstico mucho más favorable que el de las últimas horas. Las llamas han calcinado casi 700 hectáreas de la Serra del Ferrer. Unos 200 efectivos de los Bomberos continúan trabajando en la zona para tratar de acabar con el incendio forestal, el primero de dimensiones considerables de 2024. Los vecinos desalojados por el fuego pueden recoger enseres de sus propiedades y viviendas aunque no pueden quedarse.

Con este contexto de fondo, loshan vuelto a manifestarse para insistir en suque, según bomberos y bomberas, viene aplicando el Consell de PP y VOX al servicio de extinción de incendios forestales. Piden, además, la aprobación del que sería su primer convenio colectivo así como lalas veinticuatro horas del día mediante la implementación de un tercer turno de trabajo. Denuncian, también, ladel cuerpo.

"Reivindicamos nuestros derechos laborales", resume el delegado de UGT en el Comité de Empresa de los Bomberos de la Generalitat, Vicente Santalla. "Con los recortes que han venido del PP, no tenemos personal suficiente para luchar contra los incendios forestales, que no tienen temporalidad, mientras sí tienen temporalidad nuestros compañeros, que no trabajan los 365 días. Todos nosotros estamos a falta de un convenio colectivo que nos regularice la situación", detalla Santalla en declaraciones a los medios de comunicación.

La Generalitat replica: "Es una herencia recibida del Botànic"

La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, insiste en que los problemas que denuncian los bomberos forestales son heredados. Asegura que no pueden arreglar el "desastre" de la gestión anterior en unos meses y que ya están contratando refuerzos al ritmo que permiten los trámites administrativos. Núñez considera, en este sentido, que está tratando como merecen a los bomberos.

"Las reivindicaciones que están haciendo son históricas, de una herencia recibida, y, evidentemente, han sido escuchadas y vamos a trabajar en ellas pero consideramos que es principal y primordial poder establecer una estructura en la SGISE para que puedan trabajar adecuadamente", ha respondido la consellera de Interior. "Estamos dotando a todas las bases de las unidades y de los medios que precisan", ha añadido Núñez en la tradicional rueda de prensa posterior al Ple del Consell.

Andújar (PSPV-PSOE): "Los bomberos no pueden seguir así"

En la oposición, el PSPV-PSOE exige a la Generalitat que la contratación de las unidades de refuerzo de los bomberos forestales dure todo el año y ha anunciado que presentará mociones en todos los ayuntamientos para reclamar que se adapte la respuesta de las emergencias al cambio climático.

"Dado el aumento de alertas por riesgo extremo de incendios forestales, es imprescindible adaptar nuestra respuesta a las emergencias para responder a las consecuencias del cambio climático que sufrimos. Los bomberos forestales no pueden seguir en esta situación de precariedad", ha reivindicado la portavoz socialista de Justicia en Les Corts, Alicia Andújar.