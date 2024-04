Continúa activo el incendio de Tárbena en el que han ardido alrededor de 650 hectáreas

Hasta 200 efectivos continúan trabajando en la zona, si bien los trabajos realizados durante toda la noche, y la meteorología, han permitido controlar bastante el fuego. Así nos lo trasladaba el alcalde de la localidad, Francisco Molines.

Pues como decía, por el momento las 182 personas desalojadas no podrán regresar a sus viviendas ni poder ver in situ el alcance de los daños provocados por el fuego. Según ha informado el secretario autonómico de Emergencias, Javier Moreno, habrá que esperar a que pasen las horas centrales del día para decidir si se les permite entrar o no, dado que esa franja horaria es la que mayor peligrosidad de nuevos conatos de incendio genera.

Montero pedía además prudencia a los ciclistas que habitualmente circulan por la zona del valle

Por otra parte, toda la Comunidad sigue en Riesgo Extremo de incendios y, tal y como se decretó ayer, toda quema de residuo agrícola está prohibida hasta octubre