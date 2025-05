Última hora de Renfe: en directo el "sabotaje" que denuncia Óscar Puente por un robo de cable

César Cadaval, cantante de los Morancos: "Ha habido desinformación total"

El cantante del grupo de los Morancos, César Cadaval, ha sido uno de los viajeros afectados. César, que ha hablado con Carlos Alsina, ha explicado que "acaba de llegar", a pesar de que cogió el tren ayer a las 20:00 horas. Iba con toda la compañía de teatro y ha tardado 14 horas en llegar.

Ha explicado que lo único que les dijeron es que "se iba a ir la luz en breves", pero que no sabían si porque no había batería u otros motivos. En el tren en el que viajaba había niños y personas mayores. "No les podían dar los biberones porque no había agua caliente".

Según el cantante hubo "una desinformación total, nadie decía nada". Después vino una máquina de gasoil a remolcarnos, pero "imagínate lo que ha tardado, ya que iba a 30 o 40 kilómetros por hora". "Me parece lamentable porque parece que estamos en un país tercermundista" ha añadido.

Sí ha calificado como "maravillosa" la atención brindada por el personal del tren y ha bromeado sobre el kit de supervivencia: "Ahora sí que lo voy a llevar, pero tendrá que incluir una locomotora".