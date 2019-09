La futbolista Silvia Meseguer nos atiende en Onda Cero donde aclara cómo y cuándo tomó la decisión de dejar la Selección española. Además nos habla de la pretemporada que está realizando con el Atlético de Madrid. Meseguer explica que "ya tenía la decisión tomada antes de jugar al Mundial". Aunque reconoce que "a la hora de publicarlo no pensé que me afectaría tanto porque he tenido mucho apoyo". Messeguer expresa que "después de tantos años me quedo con los grandes momentos que he vivido allí". La jugadora del Atlético de Madrid deja claro que "tenía que visualizar mi futuro después del fútbol y quiero hacer el MIR cuando acabe el contrato con el Atlético". Por último nos cuenta cuál fue la respuesta del seleccionador Jorge Vilda: "Sabe que yo también pienso en después del fútbol y me agradeció todo lo que he hecho".