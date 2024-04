Últimas noticias del anuncio de Pedro Sánchez sobre su posible renuncia: Feijóo reacciona en Onda Cero

Vox reacciona al anuncio de Sánchez

Sánchez ha señalado, además, a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por su "sobreactuación" en lo que considera un "atropello tan grave como burdo". "Ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias", explica en su carta.

"Sin ningún rubor, el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal, y los intereses que a ellos les mueven, han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano, Umberto Eco, llamó "la máquina del fango". Esto es, tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas".

"Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona sino a lo que represento", dice el presidente.