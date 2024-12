Monólogo de Alsina: "Tenemos que vernos más"

Ojo que entre las nueve menos cuarto de esta mañana y las nueve y media va a producirse una colisión de intensidad semejante al impacto de un meteorito. No una conjunción planetaria, que diría Leyre Pajín (aunque nunca lo dijo), sino un cataclismo.

Oyentes de Santander, estad prevenidos porque la colisión se va a producir ahí. En el Palacio de la Magdalena. Cuando pisen el mismo suelo, viernes 13, Pedro Sánchez Pérez-Castejón e Isabel Díaz Ayuso. El presidente del gobierno y su némesis. La presidenta de Madrid y su bestia negra. El dictador y la corrupta, si hay que dar por bueno lo que ella dice de él y lo que él dice de ella.

Lo que no pudieron ver las paredes de la Moncloa -porque ella le saboteó la ronda- lo verán hoy las del Real Palacio. Con innegable sentido del humor, la agenda oficial de la Conferencia de Presidentes Autonómicos le sigue llamando al retrato que se harán todos ‘foto de familia’. ¿Pero qué familia, qué me estás contando? Si no es sólo que vaya Ayuso, es que también va García-Page. Familia, dicen, como si Sánchez fuera el hermano mayor, o gran hermano.

Es el gran día de la cogobernanza. De la descentralización. De hacer visible quiénes gobiernan, en realidad, la educación, la sanidad y en buena medida, la política fiscal. Que son los gobernantes autonómicos.

Desde la última vez que se celebró una kedada institucional como ésta han pasado dos cosas: una, que la izquierda perdió el poder en casi todas las regiones donde antes lo tenía -no, por culpa de Sánchez no, ya estamos con los bulos, fue por culpa de que no había liderazgos regionales sólidos, me vas a comparar a Ximo Puig, criatura, con el carisma arrollador de Diana Morant; o a Fernández Vara con Gallardo; o a Lambán con… una incógnita, que es lo que ahora mismo sobrevuela el PSOE de Aragón-.

Dos cosas pasaron: que la izquierda naufragó en las autonómicas, -por eso de diecisiete presidentes autonómicos, once son del PP, Sánchez está hoy rodeado- y que Salvador Illa desbancó al independentismo en Cataluña. Notable novedad: que el presidente de la Generalitat catalana acuda como uno más, con humildad y con normalidad.

Bien es verdad que para serlo tuvo que prometerle a Marta Rovira, y Sánchez prometerle a él, una financiación tan singular, tan sólo para él, tan exclusiva que otros catorce presidentes autonómicos se pusieron en guardia (Navarra y País Vasco no, porque ellos llevan siendo singulares, concierto y régimen foral, desde siempre). Y en guardia siguen los catorce, dos socialistas, Page y Barbón entre ellos, para asegurarse de que singularidad no signifique disfrutar de más recursos a costa de que los demás dispongan de menos.

Conferencian hoy los presidentes autonómicos repartiéndose el tiempo como lo que no son, buenos hermanos. Tocan a diez minutos por cabeza. Monólogos de diez minutos, un suspiro para lo que suelen durar los del presidente. Después un simulacro de tertulia, para que no parezca que no se escuchan entre ellos, y ruegos y preguntas antes de desearse felices fiestas y decirse lo que los conocidos que rehúyen frecuentarse: el manido ‘a ver si nos vemos más’. ‘A ver si nos vemos más, Isabel’. ‘A ver si nos vemos más, Pedro’.

Nadie se engaña. Los periodistas allí presentes a lo que atenderán esta mañana es a si Sánchez y Ayuso se dan la mano o se hacen la cobra; a si llegar a cruzarse una mirada, aunque sea de desdén crudo; a si llegan a intercambiar alguna palabra me gusta la fruta.

Ayuso acude con extintor, imagino, dado que tiene conceptuado a Sánchez de incendiario que busca sembrar las calles de violencia conmemorando la extinción de Franco. Y Sánchez llevará a Óscar López escondido en la maleta, imagino, para sacarlo por sorpresa cuando Ayuso no se lo espere y que empiece a curtirse como sparring de la baronesa intratable.

Sánchez ha imputado tantas veces a Ayuso la condición de corrupta que va siendo hora de que o presente pruebas o la denuncie en el juzgado. Y luego, si alguna vez se demostrara que ella ha delinquido, puede indultarla el presidente, o amnistiarla, o las dos cosas.

Si indultó a un condenado por corrupción, de apellido Junqueras, e intentó amnistiar a otro, de apellido Puigdemont y con quien está dispuesto a retratarse en Waterloo -como quien se retrata en un camerino de La Latina con Koldo de fotógrafo- por qué no va poder indultar a cualquier otro político corrupto.

Una esperanza para Ábalos: en caso de que no convenciera al tribunal la declaración de autodefensa que hizo ayer durante tres horas, siempre puede fiarlo todo a que su antiguo camarada se apiade de él y lo exonere.

He aquí un hombre aliviado por haber podido contarle al juez lo desnortada que está la UCO y lo fantasma, impostor, bandido que es Víctor Gonzalo de Aldama. El ex ministro Ábalos, diputado y aforado, hizo ayer ante un juez del Supremo -y ante el fiscal anticorrupción, que le atribuye varios delitos- lo que hace cualquier imputado, o investigado, que se reivindica limpio de culpa: intentar convencer al juez, y al fiscal, de que los informes de la UCO no valen para nada.

Si lo ha hecho el fiscal general del Estado en la causa que le afecta a él, no lo va a hacer Ábalos en su propia causa. La UCO saca conclusiones erróneas, el testimonio del corruptor Aldama es una sarta de mentiras y Ábalos no sólo no cobró jamás un euro que no fuera lícito sino que nunca tuvo el menor indicio de que su subalterno, el asistente para todo Koldo García, anduviera en tratos turbios, o mangoneos de dinero, con el tal Aldama, según Ábalos.

Los investigados acostumbran a negarlo todo, salvo que lo vean tan crudo que se animen a cantar la traviata para que la fiscalía sea clemente con ellos. Aldama ha entrado en la segunda categoría, Ábalos y Koldo siguen en la primera.

Y el PSOE, y el gobierno, o sea Sánchez, que hace diez meses repudió a Ábalos y le exigió que entregara el acta por haber dejado hacer a Koldo, ahora se abona al salmo de la presunción de inocencia, manifiesta su respeto por los argumentos de Ábalos y evita seguir tratando a Koldo como un golfo. Interesante.

Todo será que al final los declaren, también a ellos, víctimas de la persecución de los jueces de derechas y les organicen un homenaje de desagravio.