La mejor y más sencilla explicación sobre lo que pudo causar el apagón eléctrico: "Fue una mala gestión de Red Eléctrica"

El pasado martes el presidente del Gobierno dijo que en su próxima comparecencia, dedicada al plan de rearme, también tratará aspectos y recapitulará lo ocurrido en el apagón producido durante el mediodía del lunes, que dejó a toda la Península sin electricidad. Aún no tenemos una causa clara, pero lo único sólido que comunica Red Eléctrica Española es que hubo dos incidentes en pocos segundos de caída de generación eléctrica en el suroeste de nuestro país. El director de operaciones de Red Eléctrica no terminó dedescartar que las plantas fotovoltaicas de esa parte de España dejaron de aportar energía en esa parte del país, ¿pero qué pudo provocarlo? Para entender lo que ha sucedido, hablamos con Jorge Sanz.

Explica que al tratarse de 15GB los que se desconectaron de manera simultánea, debió ser por una misma razón. Explica, que podría tratarse de "proteger una sobretensión en la red de transporte", pudiendo provocar que las turbinas o paneles se rompan y "de forma automática se desacoplan para evitar que se rompan".

¿Qué es una sobretensión?

El nivel de tensión normal de la red de transporte son 400.000 voltios, y si sube por encima de este nivel de manera significativa se genera una sobretensión. En cambio, si baja significativamente de dicho nivel, habría una infratensión.

Conociendo esto, nos invita a preguntarnos qué es lo que genera la sobretensión en una red de transporte y explica que "se debe a un desequilibrio de la oferta y la demanda de electricidad". Si hay más oferta que demanda se genera sobretensión, y por otro lado, si hay más demanda que oferta tendremos una infratensión.

Cuenta que, teniendo en cuenta estos factores, probablemente el día 28 ocurrió una sobretensión, recibiendo más oferta que demanda en un instante de tiempo.

La función de Red Eléctrica

Red Eléctrica tiene como misión dictar la sobretensión en la red, teniendo "instrumentos a su disposición, que son los llamados servicios de balance" que proporcionan a las instalaciones una generación firme, como las hidráulicas y el gas.

Expone que entre las causas, puede haber "una mala gestión por parte de Red Eléctrica", en concreto a la hora de programar una excesiva generación no firme (como las solares y eólicas) con "un despacho insuficiente" de la energía recibida, y asegura que esto se puede comprobar en la web oficial de la empresa, donde se puede ver que había 18GB fotovoltaicos y sólo 3,5GB hidráulicos y 1,6GB de gas.

Ante el desequilibro de oferta y demanda, la eléctrica intenta tirar de generación firme para que baje carga, pero es tan poca que no es factible. Por lo que la tensión sigue subiendo y se llega a una sobretensión no soportable, se desacoplan de golpe y Red Eléctrica pierde el control arrastrando a Portugal.

Jorge cree que su tesis es correcta porque "el martes con la misma demanda y condiciones climatológicas del lunes, Red Eléctrica cambió radicalmente el núcleo de generación", con mucha menos energía fotovoltaica y ampliando la generación firme, además de con grupos nucleares que estaban parados.

Las energías deben ser firmes

El problema de los problemas renovables no firmes, que son la eólica y la energía fotovoltaica es que no pueden equilibrar de manera tan rápida la recuperación de energía al tener que depender de forma directa del recurso (si tienen sol o viento). Por otro lado, el experto aclara que no tiene nada que ver con ser renovables, sino con ser firmes "la energía hidráulica es renovable y firme", es decir, todas aquellas que pueden controlar su potencia.

Por lo cual, el error se debe al "exceso de generación no firme, que reduce la energía firme y en una situación que se necesita subir y bajar tienes menos potencia".

¿Podría deberse a un ciberataque?

Jorge explica que le parece muy difícil realizar un ataque a 15GB a la vez, siendo más probable que "se desconecten por una sobretensión".