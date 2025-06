Donald Trump amenaza a España: "Les haremos pagar el doble. Lo digo en serio"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado el tono contra España al término de la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya, donde ha lanzado una amenaza directa de represalias comerciales por el rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a sumarse al nuevo compromiso de gasto militar del 5% del PIB.

Hasta ahora, Trump había evitado mencionar expresamente a España desde su llegada a Países Bajos. Pero en la rueda de prensa posterior al encuentro con los líderes de la Alianza Atlántica, rompió su silencio con una represalia y una amenza: “Son el único país que no va a pagar. Se van a quedar en el 2%. Esa economía va muy bien, son el único país que no va a pagar. No entiendo cuál es el problema”.

A continuación, el presidente estadounidense anunció su intención de presionar a España por otras vías: “¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a negociar un acuerdo comercial con España. Vamos a hacer que paguen el doble. Me gusta España, conozco mucha gente de España, es un gran lugar con grandes personas. Pero es el único país de todos los demás que se niega a pagar”.

“Van un poco por libre, pero voy a conseguir que paguen, porque es injusto”, remató. “Voy a negociar directamente con España. Lo voy a hacer yo”.

Sánchez defiende su postura: "Compromiso realista y compatible con el bienestar"

Antes de las declaraciones de Trump, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había referido a la cumbre para reafirmar el compromiso español con la OTAN, pero dejó clara su negativa a aceptar el nuevo listón del 5% impulsado por Trump y respaldado por el secretario general de la organización, Mark Rutte.

“No he tenido ocasión de poder saludarle, ni de poder intercambiar unas palabras con él”, reconoció Sánchez en referencia a Trump.

Pese al distanciamiento, el presidente español defendió la posición de su Ejecutivo: “Todos los Estados miembros saben de la garantía, de la confianza, de la predictibilidad, del compromiso que tiene España con la OTAN. Y eso no son palabras vacuas: están los presupuestos. Nos hemos comprometido a llegar al 2%, siendo una administración que no adquirió ni asumió ese compromiso en 2014”.

Sánchez justificó ese porcentaje como “suficiente, realista y compatible con nuestro modelo social, con nuestro estado del bienestar”. Además, recordó que España mantiene actualmente desplegados cerca de 3.000 efectivos en el flanco oriental de la Alianza, un compromiso operativo que, a su juicio, refuerza la contribución española a la seguridad europea.