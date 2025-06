Tres trucos para dormir bien en noches calurosas sin aire acondicionado

Con la llegada del verano y del calor, dormir bien se convierte a veces en una misión imposible. En algunas zonas sobrepasan los 25º con amplitud durante toda la noche, lo que se conoce como noches tropicales, por lo que conciliar el sueño y tener un descanso efectivo sin ayuda del aire acondicionado se complica.

Si bien, el aire acondicionado es desaconsejable porque puede provocar problemas de salud como dolor de garganta o problemas respiratorios. Estos pueden derivar en resfriados, contracturas, calambres... Por eso, aunque se disponga de aire acondicionado no es recomendable su uso para dormir. Para ello, el doctorfelices -así se llama en Tiktok-, ha recomendado tres trucos para dormir mejor sin necesidad de aire acondicionado: el método egipcio, congelar calcetines y sumergir las muñecas en agua.

El método egipcio

Este método consiste en humedecer las sábanas con agua fresca y ayuda de un pulverizador hasta que queden completamente mojadas. Según el doctor Felices, esto favorece la evaporación del agua durante la noche, reducirá la temperatura ambiente y genera sensación de frescor.

Muñecas en agua fría

Otro método consiste en engañar al cuerpo y enfriarlo de manera consciente antes de meterse en la cama. "Vamos a encender el aire acondicionado de tu cuerpo", dice el doctor Felices. Para ello, la clave está en sumergir las muñecas en agua fría durante 30 segundos.

Este truco sirve para enfriar la sangre y reducir la temperatura corporal, al menos, medio grado a la hora de irse a dormir.

Congelar calcetines

Este truco está dirigido especialmente para las personas que se despiertan sudando en mitad de la noche. La sugerencia del doctor es humedecer los calcetines, meterlos al congelador un rato y cuando estén fríos, colocarlos alrededor de los tobillos. Es importante no ponérselos, sino colocarlos sobre los tobillos: "No te los calces si no quieres despertarte a las cuatro de la mañana asado de calor y acordarte del Dr. Felices" dice el experto.