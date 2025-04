Los alimentos de la nevera que debes tirar tras el apagón: "Buenas y malas noticias"

El gran apagón que ha sufrido España este lunes ha pillado a todos los ciudadanos por sorpresa. Han sido muchos los que por miedo a un posible colapso han acudido rápidamente a los supermercados más cercanos para llenar la nevera y otros a los que le ha pillado con el frigorífico lleno.

Si has sido de estos segundos, seguro que durante las horas sin luz te has preguntado si se te iban a estropear o no los alimentos y en algunos casos las redes sociales se han llenado de consejos sobre qué hacer con la comida en estos casos.

La usuaria @boticariagarcia, da en Instagram algunos tips sobre cómo mantener en condiciones óptimas estos alimentos tras varias horas de apagón.

Si has sido de los afortunados que ha recuperado el suministro eléctrico en menos de cuatro horas y durante ese tiempo no has abierto la nevera, no será necesario tirar los alimentos, pero si el apagón ha durado más de cuatro horas habrá que mirar el termómetro del frigorífico. Si este marca más de cinco grados, habrá que tirar la comida, especialmente si se trata de carne, pescado o sobras.

Por otra parte, los alimentos en el congelador pueden aguantar hasta 48 horas si está lleno y 24 horas si está medio lleno.