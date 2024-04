Los audios del 'no gol' del Barcelona en el Clásico: "No tenemos ninguna evidencia"

LEER MÁS Bellingham sentencia LaLiga

El Clásico se saldó con victoria del Real Madrid frente al Barcelona por 3-2. Pero en el Santiago Bernabéu la polémica se hizo presente en forma de penaltis y de un 'gol fantasma' que el árbitro no concedió a Lamine Yamal después de que Lunin despejase de manera límite un disparo del atacante culé.

¿Llegó a entrar el balón? Muchas imágenes de diversos medios consideran que no fue gol, mientras que aficionados azulgranas, así como Xavi Hernández y Joan Laporta, insisten en que se sienten perjudicados al entender que el tanto tuvo que subir al marcador.

Los audios de los árbitros con las polémicas del Clásico

Este mismo lunes, la RFEF ha hecho público un documento con el audio de los colegiados durante todo el partido, incluidas las polémicas como la del 'no gol' del Barça.

Soto Grado paró el encuentro mientras sus compañeros del VAR determinaban si el esférico había entrado. En primer lugar, especificó a Gundogan que no había tecnología de gol, mientras insistía a los jugadores azulgranas que esperaba por una decisión del VAR. "Estamos haciendo un 360, esperamos", le dijeron desde el VAR a Soto Grado, hasta que se pronuncian de manera definitiva: "No tenemos ninguna evidencia de que el balón haya entrado". Es entonces cuando el árbitro señaliza el córner y no concede el gol.

Otra acción polémica del Clásico va al penalti a Lucas Vázquez, a lo que el VAR afirma que hay "zancadilla" y ratifica la decisión de Soto Grado. Por otro lado, en el 0-1 del Barça, el VAR también se pronuncia acerca de una posible falta de Christensen: "Nada. Se le apoya un poco (a Kroos) para rematar y ya está".

Las quejas de Laporta: no descarta pedir la repetición del partido

Joan Laporta ha asegurado que el club pedirá todas las imágenes y audios disponibles de la acción del posible gol fantasma de Lamine Yamal que no subió al marcador del Clásico del domingo en el Bernabéu (3-2) y, si el club considera que el gol era legas, emprenderá acciones legales y pedirá la repetición del partido, en una acción que asegura que toma como ejercicio contra la "indefensión".

"Como club, queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el FC Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada", ha anunciado Joan Laporta, en referencia a ese gol fantasma, en declaraciones facilitadas por el club.

Si una vez analizada esta documentación el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada --"como así pensamos", ha añadido Laporta--, el club emprenderá "todas las actuaciones oportunas para revertir la situación" sin descartar las acciones judiciales "que sean necesarias".

Pero, más allá de ello, el club podría pedir la repetición del Clásico: "De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error", aseguró Joan Laporta.