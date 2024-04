¿Fue gol de Lamine Yamal? ¿Era penalti a Lucas? Toda la polémica del Clásico

El Clásico nos ha dejado una de las imágenes de la jornada y de la temporada: el gol fantasma no concedido al Barça. Era el minuto 27 de la primera mitad y el marcador mostraba el empate a uno cuando Raphinha botó un córner al primer palo donde Lamine Yamal metió el pie para rematar y sorprender a un Lunin que sacó la pelota sobre la línea.

En España no existe la tecnología de gol, algo con lo que sí se cuenta en otras grandes ligas de Europa, por lo que no se ha podido saber con certeza si ese balón había entrado o no.

Tras muchas tomas y varios minutos de revisión en el VAR, en ninguna de las tomas se podía ver claramente que el balón entrara, por lo que Soto Grado no concedió el tanto.

Las críticas a LaLiga por no contar con la tecnología de gol no se han hecho esperar, y al término del encuentro tanto Xavi Hernández como Marc André Ter Stegen han sido muy contundentes en sus declaraciones respecto a esto.

"Faltan palabras para las cosas de la tecnología. Que no encuentren un buen ángulo para chequearlo me parece una vergüenza para el fútbol. Otras ligas lo tienen, este mundo mueve mucho dinero y que no haya para lo importante me parece una vergüenza", dijo el portero al término del partido.

En la rueda de prensa posterior, Xavi Hernández, técnico culé, aseguró que su sensación tras el partido era de "injusticia máxima" y se ha mostrado en sintonía con su portero. "Totalmente de acuerdo con él. Es la realidad. No hay que callarse, es una vergüenza. Si queremos ser la mejor Liga del mundo hay que avanzar", ha dicho.

El penalti de Cubarsí a Lucas Vázquez

Otra de las acciones polémicas del partido ha sido el penalti de Pau Cubarsí sobre Lucas Vázquez que ha significado el empate de Vinicius en la primera mitad.

Lucas Vázquez ganó en el uno contra uno a Cancelo, se metió en el área y cayó derribado por Cubarsí cuando quiso regatear al joven central del Barça.

El contacto entre ambos futbolistas existe y es claro, pero muchos consideran que es Lucas Vázquez el que deja el pie atrás para forzar el contacto.