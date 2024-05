Qué necesita el Real Madrid para ser campeón de Liga este sábado

El Real Madrid cuenta las horas para convertirse matemáticamente en campeón de Liga y poder celebrar junto a su afición un nuevo título. Con la mente puesta en el partido de vuelta de semifinales de Champions del próximo miércoles, los de Ancelotti tienen este sábado la primera oportunidad de cantar el alirón, aunque no dependen sólo de ellos mismos.

Los blancos aventajan en once puntos al Barcelona a falta de cinco jornadas para el final, por lo que solo quedan quince puntos en juego. Este sábado reciben al Cádiz (16:15) en el Santiago Bernabéu, y una victoria les pondría con catorce de ventaja ante un Barça que juega en el turno siguiente.

No tendrán un partido nada fácil los de Xavi, que visitan al Girona en Montilivi el mismo sábado a las 18:30. Si el Madrid gana y el Barça también, la diferencia se mantendría en once puntos, por lo que los de Ancelotti no podrían ser matemáticamente campeones, pero una victoria madridista y un pinchazo del Barça sí que convertiría al Real Madrid en campeón.

En caso de que el Madrid empatara ante el Cádiz, no podría ser campeón porque pase lo que pase en Montilivi, alguno de los dos equipos mantendría opciones matemáticas de ganar LaLiga. Si se da una victoria del Barça, quedarían a nueve puntos; si se da un empate, mantendrían la ventaja en once; y si gana el Girona, serían los de Michel los que ocuparían la segunda plaza a once puntos del Madrid.

En cualquier caso, el Real Madrid tiene este fin de semana la primera oportunidad para convertirse matemáticamente en el campeón de LaLiga 2023/2024, por lo que se prevé que tras su partido ante el Cádiz la plantilla siga desde una sala vip del Santiago Bernabéu el Girona - Barcelona y pueda celebrar el título en Cibeles junto a su afición.