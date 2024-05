Una líder del PP se cambia de vestido al coincidir con el de Ayuso en el 2 de mayo

Noelia Núñez, del PP, llegó a la recepción de ayer en la Puerta del Sol con el mismo vestido rojo que Isabel Díaz Ayuso y que, al ser vista por el equipo de Rodríguez, fue secuestrada de inmediato y llevada a la planta superior, donde se le instó a cambiarse.

Se le ofreció un vestido rojo alternativo propiedad de la secretaria y ella, pues disciplinadamente se lo puso. Así lo cuenta Daniel Ramírez García Mina en "El Español".

Sugiere Daniel que al aceptar el desvestido, ha salvado Noelia su carrera política.

El vestido rojo

El vestido rojo, en honor al color de la bandera de la Comunidad de Madrid, de estilo goyesco e inspirado en un mantón de Manila y obra de la diseñadora sevillana de Rocío Osorno.

Ha contado la dirigente del PP que de camino a Sol, donde ha tenido lugar el acto institucional del 2 de mayo, se ha enterado de la coincidencia porque el grupo de WhatsApp de su equipo se ha llenado de mensajes alabando el atuendo de Isabel Díaz Ayuso: "La presidenta va de rojo, va muy guapa, con un vestido de flecos", eran algunos de los mensajes que se repetían.

Casualidades de la vida, son cosas que pasan

"Me encajaba perfectamente con la descripción del vestido que yo llevaba en ese preciso instante, así que, he conectado en directo con Telemadrid y he visto que, efectivamente, pues, llevábamos ese mismo vestido." ha declarado Noelia Núñez en la Ventana de Madrid de Cadena SER.

El la publicación cuentan que Enseguida, un equipo se movilizó para prestarle un nuevo vestido a Noelia, también de color rojo, aunque de forma y estampado totalmente distinto. "No pasa nada, cosas como estas se pueden solucionar", ha dicho la dirigente del PP. "Es una anécdota más que no voy a poder olvidar nunca, por muchas cosas. Primero, por supuesto, porque es un día muy bonito de vivir en los actos institucionales y luego por la anécdota vivida, que yo creo que es algo también curioso".

Núñez ha asegurado que no le ha costado nada desprenderse de su primera elección de armario, porque, "la presidenta es la protagonista, junto con el resto de los madrileños, y los focos tienen que estar en ella". Ha confirmado que habrá más ocasiones para ponérselo porque es un vestido muy bonito, "muy de Madrid... tendremos que ponernos de acuerdo Ayuso y yo, eso sí", ha indicado entre risas.