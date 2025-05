Monólogo de Alsina: "Zozobra por los guasap"

Incógnitas sobre incógnitas. Tercer lunes después del apagón sin que se sepa aún qué pasó. El gobierno no sabe, no contesta. Bueno, sabe que no fue una negligencia en el cálculo de Red Eléctrica, eso es lo único que parece saber: no fue por las renovables, no fue por las renovables. Segundo lunes después del tapón en los Ave Andalucía-Madrid sin conclusiones sobre quién robó el cable y con qué intención. El gobierno se agarró al argumento de la baja rentabilidad para los ladrones para alimentar la idea del sabotaje anti gubernamental. Una semana después, sigue sin aportar una base sólida para sostenerlo. Pero aún lo sostiene.

Incógnitas. Una nueva se sumó ayer al paisaje de la actualidad. Quién filtra los guasaps que Ábalos conservaba en su móvil. Zozobra en Ferraz, zozobra en la Moncloa. A ver si José Luis ha empezado a soltar munición contra su antiguo amigo el presidente. Ésta es la hipótesis que más inquieta en el universo sanchista. La otra es que la filtración proceda de quienes han tenido acceso al móvil y a los mensajes, es decir, los investigadores de la UCO. Que es a donde apunta, sin menciarlos, el ministro de guardia Oscar López, siempre dispuesto a rasgarse las vestiduras por las filtraciones que incomodan al gobierno y a exprimir las que le benefician.

¿Qué dicen los guasaps? Voy primero a la entrega de hoy. Noviembre de 2021. Han pasado seis meses desde que Sánchez ha defenestrado a Ábalos como ministro de Transportes. Entró al despacho pensando que lo iba a hacer ministro de Defensa y salió sin ministerio. Nunca se dio una explicación a la caída en desgracia. Han estado seis meses sin contacto y Sánchez lo retoma con este guasap: ‘Hace tiempo que no hablamos, José Luis, te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Un abrazo’.

Se refiere a las crónicas que se han publicado sobre las juergas y relaciones con mujeres que habrían ocasionado la caída en desgracia del ex ministro. ‘Infundios’, dice el presidente, que debe de saber mejor que nadie por qué se lo quitó de en medio. Aún no se habla en aquel año ni de Aldama ni de Koldo. Y no, no le dice ‘José Luis, sé fuerte’ porque aún quedan dos años y medio para que la policía judicial detenga a Koldo y la opinión pública empiece a conocer el pastel. Pero sí podrá Sánchez, si alguna vez se decide a sincerarse sobre su relación con Ábalos, emular a su detestado Rajoy y copiarle la declaración que hizo cuando salieron los SMS que le enviaba a Bárcenas.

En noviembre de 2021, Sánchez consideraba infundios lo que se estaba publicando sobre su ex número dos. Le apoyó. Hasta que dos años y medio después dejó de hacerlo alegando su cohorte que había sido engañado. Bien es verdad que a Rajoy nunca le concedió el PSOE que pudiera haber estado en babia sobre los manejos de su tesorero —e hizo bien en no concedérselo— y bien es verdad que no se escandalizó porque vieran la luz mensajes privados del presidente a su buen amigo.

Fueron dados por buenos era la forma que tuvo Rubalcaba de señalar que nadie había desmentido la autenticidad de los mensajes y que no le parecía mal que se difundieran. A diferencia del ministro de guardia Óscar López, a quien le parece gravísimo, hoy, que se difundan mensajes privados de un presidente.

Este truco lo viene usando López desde hace meses, lo de dar a entender que se investigan las filtraciones que perjudican al PP —se refiere al novio de Ayuso, claro, cada uno tiene sus fijaciones— y no se investigan las que perjudican al PSOE. Dándole la vuelta a su argumento, no se recuerda que él celebrara nunca que se investigara la filtración atribuida a la fiscalía general del Estado, que si es objeto de investigación es porque Amador lo denunció como perjudicado. Sánchez tiene en su mano hacerlo si entiende que estos guasaps le perjudican.

En julio de 2023, elecciones generales, Ábalos escribe a Sánchez dándole ideas para la campaña y haciéndole la pelota sobre su entrevista en El Hormiguero. Es un hombre haciendo méritos. Y Sánchez, que le ha metido en las listas, le dice: ‘He echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado tu criterio y su amistad’. Hermoso, esto. Amigos para siempre. Faltan siete meses para que Koldo sea detenido y empecemos a enterarnos todos de hasta qué punto eran un clamor en el PSOE las atribuciones insólitas del asesorísimo del ministro y la cantidad de teléfonos de altos cargos que manejaba Víctor de Aldama.

En los guasaps que El Mundo publicó ayer —anteriores, otoño de 2020—, Sánchez escribe a su ministro más político para que abronque a los barones díscolos por apartarse de la verdad oficial sobre lo sano y democrático que es pactar los Presupuestos con Bildu. En aquellos tiempos pasaban dos cosas que hoy no pasan:

Una, que Sánchez intentaba cumplir su obligación de tener Presupuestos —ahora retuerce la Constitución para confundir al personal sobre lo correcto que es llevar tres años sin aprobarlos—.

—ahora retuerce la Constitución para confundir al personal sobre lo correcto que es llevar tres años sin aprobarlos—. Y dos, había tres barones críticos donde hoy sólo queda uno. Fernández Vara aún tenía ideas propias y las expresaba —hoy, perdido el poder, descansa como vicepresidente del Senado—; Lambán también perdió el poder y hoy es Pilar Alegría quien ejerce de delegada del gobierno en el PSOE aragonés. Queda Page.

Sánchez, otoño de 2020, le manda guasaps a Ábalos sin filtro. Y sin tildes y sin preposiciones. Tiene fiscalizadas las declaraciones que hacen los disidentes y quiere que paren. Ha leído una entrevista a Page en La Razón que le ha parecido vomitiva y le dice a Ábalos: ‘Convendría que le pegaráis un toque y que dejara de tocar los cojones’. Ve un tuit de Lambán, y otro de Vara, críticos con la alianza con Bildu y le dice a Ábalos: ‘Habla con estos petardos’. ‘Petardo’ es una palabra que, al parecer, usa mucho el presidente en sus conversaciones privadas, que no en público. Esta idea —que no es exclusiva de Sánchez— de que los presidentes autonómicos son soldados, oficiales, de un ejército disciplinado en el que nadie puede cambiar el paso.

Tampoco nada que no supiéramos: el desdén supremo del líder supremo a los díscolos. Su alergia a la discrepancia interna. Él, que hizo carrera como disidente, repudia, ahora que ha alcanzado el poder, a quienes disienten. Un partido con hiperliderazgo hace tres años y con más hiperliderazgo ahora. Cesarismo lo llaman los críticos. Presidencialismo, conceden los partidarios. Mucho presidencialismo. Tanto que cuando el líder se diseña una maniobra inesperada en la intimidad de su despacho y difunde una carta amagando con la retirada —la espantada fake— en su partido no hay nadie capaz ni de lidiar serenamente con la situación ni de hacer otra cosa que una quedada de fans en Ferraz con dron que grabe, desde las alturas, lo baja que se nos ha quedado la asistencia al homenaje no te vayas, Pedro, no te vayas.

Las manifestaciones en Colón para exigir a Sánchez que dimita —tantas ya que hemos perdido la cuenta— no alcanzan a reunir más de veinte o veinticinco mil personas. Las manifestación para pedir que se quedara no llegó a la mitad, según la delegación de gobierno (que muy neutral tampoco es en esto de contar personas).

En tres días, San Isidro. El ecuador del quinto mes del año al que vamos a llegar con una sólo incógnita (informativa) resuelta: la Liga la gana el Barça. Si no es el miércoles, será el jueves. Y el jueves habrá celebración blaugrana en casa del Español, ya es mala suerte para los pericos. La Liga está rematada por arriba tras el 4-3 de ayer. Ésa es la única certeza, en realidad, con la que estrenamos la semana. Ésa, y que ya hay Papa ejerciente en Roma: hoy recibe en audiencia a los periodistas: ya veremos si para conversar con ellos y responder preguntas o para mantener las distancias que su antecesor era tan dado a saltarse.

Posible tregua entre Rusia y Ucrania

El primer domingo de León XIV ante los fieles y peregrinos en San Pedro deja poca novedad: exhortación al mundo para vivir en paz y alusiones directas a Ucrania, Gaza y la India. Su predecesor tomó postura respecto de Ucrania, con polémica, cuando abogó porque Zelenski tuviera el valor de mostrar la bandera blanca y sentarse a negociar. Luego salió el Vaticano a decir que se había malinterpretado el mensaje, que no invitaba a la rendición sino al alto el fuego. Su sucesor prefirió la fórmula de la paz justa y verdadera, sin alcanzar a concretar —ni ayer, ni hoy, ni mañana— si eso incluye la opción de que Rusia se apropie del territorio ucraniano que ya controla. Es decir, si una expansión de Rusia a costa de la Ucrania que invadió hace tres años cabe ser considerada justa.

Novedad de este fin de semana es que Putin se abre a una negociación directa con Ucrania. No terminó de cuajar la negociación a tres, con Estados Unidos de transmisor de mensajes entre rusos y ucranianos en la tierra del príncipe descuartizador y ahora toma el relevo como anfitrión y mediador otro faro de las libertades y los derechos humanos, Tayip Erdogan, eternizado en el poder en Turquía (y muy celebrado por Zapatero, que lo veía reformista y moderno). Putin aceptó una negociación mano a mano con Ucrania y Zelenski le tomó ayer la palabra. Estará en Ankara el jueves y allí le espera.

Con la ventaja, para Putin, que Turquía es una de las naciones a las que aún puede viajar sin que lo detengan por orden del Tribunal Penal Internacional. ‘Si vas en serio, aquí te espero’, le ha venido a decir Zelenski, que no debe de ver muchas probabilidades de que eso pase porque el alto el fuego previo que se le reclama a Rusia no se ha producido. Y no será porque Macron, Starmer y Tusk —Francia, Reino Unido y Polonia—, esta vez sin Sánchez, no hayan sido claros en su mini cumbre de Kiev este domingo instando al ruso a respetar de verdad una tregua.

En sintonía, por una vez, con Donald Trump, que a estas alturas ya ha comprobado que terminar la guerra de Ucrania no era ni tan fácil ni tan rápido como él prometía. Y que el obstáculo, más que Zelenski, siempre fue Putin. Veremos si el jueves, que es San Isidro, el ucraniano y el ruso se ven cara a cara en Turquía. De producirse esa cita, será, sin duda, el acontecimiento de la semana.