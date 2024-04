Las claves de la situación de la vivienda en España: ¿Hay alguna solución al problema?

LEER MÁS España tendrá un déficit de 600.000 viviendas en 2025

Encontrar una solución al problema de la vivienda en nuestro país se ha convertido en lo más parecido a hacer un sudoku, de los más complicados. En primer lugar, porque depende de la libre oferta y la demanda entre particulares, con tantos perfiles como personas y donde suele ser contraproducente intervenir. En segundo lugar, porque hay tres administraciones implicadas, a veces con intereses distintos cuando no, directamente, contrapuestos: gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos. En este sentido, la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, no para de decirle a las comunidades que en este problema tienen su parte de responsabilidad, "que no pueden mirar hacia otro lado".

Falta vivienda

El Banco de España acaba de confirmar que en España hay 27 millones de viviendas, de ellas, el 70% son vivienda habitual. Sólo el 13,3% se alquila, unos 3,6 millones de viviendas, y el resto, unos 4 millones, o están vacías o desocupadas. Sería fácil pensar que ahí está la solución, en aprovecharlas, pero en su inmensa mayoría están en muy mal estado o en zonas donde nadie quiere vivir, quitando unas 400.000 mil. Así que, como consecuencia, falta vivienda: unas 600.000 y no se pueden construir de la noche a la mañana. Aquí hay que recordar que la pandemia provocó un parón en la construcción del que todavía no nos hemos recuperado.

Y los tipos de interés siguen por las nubes

Luego, los que tienen suerte de encontrar una vivienda, también se han enfrentado con el problema de los tipos de interés. Comenzaron a subir en julio de 2022 y todavía siguen en el 4,5%. Así que tenemos un importante número de personas esperando a que se abaraten las hipotecas para poder comprarse una vivienda y eso podría ocurrir a partir de junio, según el propio Banco Central Europeo. Los portales inmobiliarios ya han notado que la gente está empezando a buscar ante la posibilidad de que se abaraten las hipotecas.

Los que no han podido comprarse una casa han terminado en el mercado del alquiler, que también se ha encarecido un 30% en los últimos 5 años, según el último informe elaborado por Alquiler Seguro. Ha subido tanto la demanda que, por ejemplo, por cada casa que se alquila en Barcelona hay más de 100 personas interesadas. Así que vuelan. De media, se alquilan en 15 días, pero también hay casos que se alquilan en horas.

Ante la presión, se empiezan a tomar medidas

Ante esta escasez de vivienda, la Generalitat de Cataluña ha decidido limitar esta semana el alquiler de temporada que, en principio, sólo está dirigido a personas que necesitan una casa de forma puntual por motivos de trabajo, estudios o un tratamiento médico, por ejemplo. El ayuntamiento de Madrid va a aumentar además las inspecciones contra los apartamentos turísticos ilegales, que son la inmensa mayoría, según la oposición. Y en Ámsterdam han optado por prohibir la construcción de más hoteles porque no cabe un turista más.

En resumen, falta vivienda, pero se mantiene la demanda, de ahí que se hayan disparado los precios, tanto de alquiler como de compra. Y las previsiones es que este 2024 van a seguir subiendo.