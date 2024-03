Se abre el plazo para solicitar las becas MEC 2024/2025: cómo pedirlas, requisitos y cuantías

Las becas MEC son las ayudas económicas que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ofrece a estudiantes, docentes, investigadores y centros educativos para apoyar la educación en España y facilitar el acceso a la formación a aquellas personas con menos recursos. Unas subvenciones con las que poder pagar estudios a varios niveles: Formación Profesional, Bachillerato, Grado, Máster y otros estudios no universitarios.

Para el curso 2024/2025 se van a destinar 2.535 millones de euros a la concesión de estas ayudas, una cifra récord hasta el momento, con la que más de un millón de personas de todo el territorio español se podrán beneficiar.

Plazos para solicitar la beca

El periodo para aplicar a esta subvención arranca mañana 19 de marzo a las 9h y finalizará el 10 de mayo de 2024 a las 15h (horas peninsulares). Todavía se desconoce cuándo comenzará el plazo para pedir la ayuda de necesidad específica de apoyo educativo, aunque se espera que sea en mayo.

El Gobierno insta a la población a "no dejarlo para el final" y a pedir la beca aunque el solicitante no sepa lo que va a estudiar o incluso si no sabe si estudiará o no.

Requisitos para las becas MEC 24/25

Para poder aspirar a la beca es necesario cumplir con una serie de requisitos tanto a nivel económico como académico. Las condiciones generales son las siguientes:

Nacionalidad española: Necesario tener la nacionalidad española o la de algún estado miembros de la Unión Europea.

No tener un título igual o superior: Si se pide para unos estudios concretos, no se pueden tener ya cumplidos los mismos o unos superiores.

Si se pide para unos estudios concretos, no se pueden tener ya cumplidos los mismos o unos superiores. Discapacidad: Deberá ser del 25% o superior para poder solicitarla.

Deberá ser del 25% o superior para poder solicitarla. Año universitario: Los créditos mínimos para la solicitud son de un 65% de aprobados para ingenierías y carreras científicas y de un 90% de aprobados en carreras de Ciencias Sociales o Humanidades.

Requisitos económicos

Existen varios umbrales económicos a partir de los que se podrá solicitar la beca teniendo en cuenta los miembros que haya en la unidad doméstica. Siendo el umbral 1 el de la pobreza, estas son las cuantías a las que aspira cada grupo:

Hogar de 1 miembros: Umbral 1 hasta 9.314€, umbral 2 hasta 12.897€, umbral 3 hasta 15.567€.

Umbral 1 hasta 9.314€, umbral 2 hasta 12.897€, umbral 3 hasta 15.567€. Hogar de 2 miembros: Umbral 1 13.971€, umbral 2 hasta 23.723€, umbral 3 hasta 26.573€.

Umbral 1 13.971€, umbral 2 hasta 23.723€, umbral 3 hasta 26.573€. Hogar de 3 miembros: Umbral 1 18.629€, umbral 2 hasta 32.201€, umbral 3 hasta 36.069€.

Umbral 1 18.629€, umbral 2 hasta 32.201€, umbral 3 hasta 36.069€. Hogar de 4 miembros: Umbral 1 hasta 23.285€, umbral 2 hasta 38.242€, umbral 3 hasta 42.835€.

Umbral 1 hasta 23.285€, umbral 2 hasta 38.242€, umbral 3 hasta 42.835€. Hogar de 5 miembros: Umbral 1 hasta 27.012€, umbral 2 hasta 42.743€, umbral 3 hasta 47.877€.

Umbral 1 hasta 27.012€, umbral 2 hasta 42.743€, umbral 3 hasta 47.877€. Hogar de 6 miembros: Umbral 1 hasta 30.737€, umbral 2 hasta 46.142€, umbral 3 hasta 51.685€.

Umbral 1 hasta 30.737€, umbral 2 hasta 46.142€, umbral 3 hasta 51.685€. Hogar de 7 miembros : Umbral 1 hasta 34.463€, umbral 2 hasta 49.503€, umbral 3 hasta 55.450€.

: Umbral 1 hasta 34.463€, umbral 2 hasta 49.503€, umbral 3 hasta 55.450€. Hogar de 8 miembros: Umbral 1 hasta 38.189€, umbral 2 hasta 52.849€, umbral 3 hasta 59.199€.

Requisitos académicos

Dependiendo del curso que se vaya a realizar las condiciones son diferentes:

Para 1º de bachillerato: Necesario tener un mínimo de un 5 en 4º de la ESO.

Necesario tener un mínimo de un 5 en 4º de la ESO. Para Secundaria, en 1º de FP ciclo medio o básico: Haberse matriculado.

Haberse matriculado. Para Secundaria, en 1º de FC ciclo superior: Necesario haber obtenido un mínimo de un 5 en 2º de Bachillerato, en ciclo medio o en la prueba de acceso.

Necesario haber obtenido un mínimo de un 5 en 2º de Bachillerato, en ciclo medio o en la prueba de acceso. Para Secundaria, en segundos cursos: Necesario haber aprobado todas las asignaturas salvo una, o un número de módulos que sean el 85% de horas totales en FP.

Necesario haber aprobado todas las asignaturas salvo una, o un número de módulos que sean el 85% de horas totales en FP. Para Universidad en 1º curso: Haber obtenido como mínimo un 5 en el acceso a la Universidad.

Haber obtenido como mínimo un 5 en el acceso a la Universidad. Para Universidad en 2º o posteriores de enseñanzas técnicas y ciencias: Superar el 65% de los créditos matriculados el año anterior.

Superar el 65% de los créditos matriculados el año anterior. Para Universidad en 2º o posteriores en Ciencias de la salud: Haber superado el 80% de los créditos matriculados el año anterior.

Haber superado el 80% de los créditos matriculados el año anterior. Para Universidad en 2º o posteriores de Ciencias sociales y jurídicas, Artes y Humanidades: Superar el 90% de los créditos matriculados el año anterior.

Superar el 90% de los créditos matriculados el año anterior. Para Máster de 1º curso: Un mínimo de un 5 como nota media en estudios previos.

Un mínimo de un 5 como nota media en estudios previos. Para Máster de 2º curso: Un mínimo de 5 como nota media en el curso anterior.

Para poder pedir las becas será necesario hacerlo a través de alguno de los métodos del sistema Cl@ve como, por ejemplo, el DNI o certificado electrónico, la Cl@ve PIN o la Cl@ve permanente.