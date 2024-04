Últimas noticias sobre la posible dimisión de Pedro Sánchez: Comité Federal del PSOE, reacciones y manifestaciones de apoyo en Ferraz

Chivite pide a Sánchez que "siga adelante" y no ceda al "chantaje y acoso familiar"

La presidenta de Navarra, María Chivite, pidió este sábado al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "siga adelante" tras el periodo de reflexión que abierto hasta el lunes y no ceda a "la presión, el chantaje y el acoso familias".

Chivite ha explicado que que acude al Comité Federal del PSOE para "mostrar el apoyo a nuestro presidente y denunciar que" la oposición "no puede conseguir por medios no democráticos, mediante la presión, el chantaje, el acoso familiar lo que no consiguieron en las urnas".