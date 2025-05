La madre del niño Gabriel detalla su denuncia contra Ana Julia Quezada y reclama protección a las instituciones: "Tengo miedo"

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño que fue asesinado en 2018 en Níjar (Almería) a manos de Ana Julia Quezada, que en ese momento era la pareja de su padre, ha denunciado que no la escuchan, no le hacen caso y que se siente desamparada y desprotegida: "Tengo miedo. Pido que me protejan".

Desde un pabellón de la Diputación de Almería y visiblemente emocionada ha relatado cómo lleva más de un año vagando por la justicia sin que le hagan caso. "No puedo hacer llegar las pruebas que tengo, no me hacen caso".

Ramírez, además, ha asegurado que todo este año "sufriendo y callando es infinitamente más tedioso y agotador que los 12 días que duró la desaparición de Gabriel". En este momento, se ha venido abajo y ha empezado a llorar, porque incluso llegó a "tirar la toalla completamente".

Aunque ha tenido "mucho miedo", ya no es así, porque "doy un paso adelante": "Es importante salir para que nadie se aproveche de nuestro silencio". Ha pedido protección y que las víctimas "no tengamos que pasar por esto "nunca más".

Un año por la justicia sin obtener respuestas

La madre de Gabriel ha narrado cómo lleva más de un año solicitando a los diferentes organismos -la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el Ministerio del Interior, Fiscalía, la prisión de Ávila-, que investiguen lo que sucede con la asesina de Gabriel, pero que "parece que no me quieren hacer caso".

El 27 de diciembre de 2023 puso en conocimiento del Ministerio del Interior que Ana Julia tenía relaciones sexuales con funcionarios, móviles dentro de prisión para grabar el documental, dinero "y otras cosas" según fuentes, como que "estaba hablando con periodistas". Si bien "ese día se le dio un chivatazo -a Ana Julia- y el móvil acabó en la casa de uno de los funcionarios".

A lo largo de 2024 continuó recibiendo informaciones de las mismas fuentes y de otras nuevas que se han sumado y ha asegurado que el abogado de la condenada también "está metido" en todo esto.

"Intentando ser buena ciudadana se denuncia a la UCO, se abre un secreto de sumario, me callo y espero la nueva información y me armo de paciencia". Si bien, esto no le sirve de nada ya que "desde Ávila no obtengo respuesta".

Decide poner por escrito a un juez toda la información de la que tiene constancia, pero "la contestación fue nula". Igualmente, se le deniega personarse como acusación particular "porque se entiende que no estoy perjudicada". Es aquí cuando "tiro la toalla completamente".

La asesina de mi hijo ha manifestado supuestamente desde dentro de prisión que me quiere matar

Meses después, en diciembre de 2024, Patricia Ramírez se enteraba de que "supuestamente la asesina de mi hijo ha manifestado dentro de prisión que me quiere matar". Igualmente, otras fuentes le confirmaron que hay personas del entorno de Ana Julia enfadadas y comienza a recibir "llamadas sin control".

A pesar de no tener "dinero para abogados" ha seguido luchando, pero el 27 de febrero, el día que se cumple el aniversario de Gabriel, recibió otro mazazo: se publicó una nota que hablaba del "comportamiento ejemplar de esta mujer y que hace clases de yoga".

Es entonces cuando se armó "de valor" y escribió a la Fiscalía de Ávila. Si bien había un Fiscal sustituto, otro revés en su lucha. "Le digo que tengo información grave hacia mi persona y que me encuentro desamparada y asustada"

"¿Qué denuncio si ya lo he hecho y no sé qué se está investigando y qué no?"

Pasó un mes sin respuesta. Escribió de nuevo y se encuentra con que hay otra fiscal. "Me dicen que denuncie de nuevo. ¿Qué denuncio si ya lo he hecho y no sé que está investigando y qué no? Y, Además, no me quieren escuchar" ha relatado con impotencia la madre de Gabriel.

Las últimas noticias que ha recibido son sobre el traslado de Ana Julia a Barcelona porque "sino va a sacar todo lo que tiene", según sus fuentes. Además se suma otro inconveniente: como han pasado casi ocho años del asesinato de Gabriel y la condenada "muestra buen comportamiento" tiene legitimidad para pedir permisos.

Por eso, ha concluido, con rabia y dolor: "Convoco la rueda de prensa para denunciar que no puedo hacer llegar las pruebas que tengo. A la víctima hay que tratarla con respeto, pero nadie me lo está dando. Pido que me protejan y que investiguen" su testimonio.

Patricia Ramírez pidió un pacto de Estado en el Senado el año pasado

Esta no es la primera comparecencia que hace Ramírez desde el asesinato de su hijo. En los últimos años se ha encargado de defender tanto la memoria de Gabriel como los derechos de las víctimas. Sus propuestas han llegado al Senado, donde compareció en junio de 2024 tras salir a la luz que Ana Julia Quezada quería grabar un documental.

Patricia entonces propuso un pacto de Estado para poner límites éticos y legales a la producción de contenidos true crime. En otras intervenciones posteriores, la madre de Gabriel ha condenado el intento de publicación del libro de José Bretón y ha señalado que otras familias afectadas han pedido su ayuda.