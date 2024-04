Hasta cuándo se puede presentar la declaración de la Renta 2023

El pasado 1 de abril arrancó la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al ejercicio del año 2023. Esta tasa busca gravar la renta individual o familiar de todos los ciudadanos que, a partir de ciertos ingresos, están obligados a declarar los rendimientos económicos de sus diferentes actividades, y presentarlos ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

¿En qué plazo se puede presentar la Declaración?

Desde hace ya un par de semanas, los contribuyentes pueden presentar su declaración ya sea de manera online o en cualquiera de las sedes físicas de la Agencia Tributaria. Los contribuyentes que realizan una declaración "positiva" deberán abonar un importe a Hacienda, y aquellos que realicen una declaración "negativa" recibirán un reintegro por parte del Estado.

Los contribuyentes que deban realizar la Declaración de la Renta cuentan con 4 meses para realizar este trámite ante la Agencia Tributaria, desde el pasado 3 de abril. El plazo para declarar el Impuesto sobre las Personas Físicas correspondiente al año 2023 finaliza el 1 de julio del año 2024.

Otras fechas relevantes

La declaración se puede presentar a través de Internet desde el pasado 3 de abril, y desde el 29 de abril se puede realizar por teléfono. El 29 de mayo se podrá pedir cita para acudir a realizarla a una oficina de la Agencia Tributaria, y desde el 3 de junio se empezará a recibir a los contribuyentes en las diferentes sedes.

Las multas si no se realiza correctamente

Es importante presentar la Declaración de la Renta de forma correcta, y no rebasar el plazo, pues los ciudadanos que no acometan este trámite se enfrentan a diversas sanciones. No presentar la declaración de la Renta dentro del plazo supone una sanción de 200 euros, que se puede ver reducida a 100 si la Administración no detecta que el contribuyente deba realizar algún pago.

Los errores relacionados con fraude fiscal - cambios que no se notifican- suponen multas de 100 euros, mientras que otras erratas conllevan sanciones de 150 euros. A pesar de no ser cantidades muy grandes, las acciones más graves (como el uso de facturas, justificantes o documentos falsos) pueden conllevar multas de miles de euros: los casos más graves, en los que se causa un fuerte perjuicio a Hacienda, están tipificados con penas de más de 300.000 euros.

Cabe destacar que, si detectamos alguna errata o error en la Declaración que hemos realizado y y hemos enviado, se puede solicitar un procedimiento de Rectificación de una autoliquidación de Renta 2023, si por resultar una cantidad a devolver superior a la solicitada o una cantidad a ingresar menor