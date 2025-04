La teoría de Carlos Alsina sobre por qué no acude al funeral del papa Francisco: "Es mi opinión"

Desde la noticia del fallecimiento del pontífice, desde 'Más de Uno' hemos seguido muy de cerca cómo se ha llevado a cabo y recibido esta noticia. Ya conocemos cómo será el funeral del alto cargo en la Plaza de San Pedro que será presidida por el decano del Colegio Cardenaliciola, que se elaborará mañana. Posteriormente, se trasladará el cuerpo por petición a la Basílica de Santa María la Mayor, bajo las nuevas condiciones que mandó a modificar en su testamento poco ates de morir, entre las cuales decía: "La tumba debe estar en la tierra; sencilla, sin decoración particular y con la única inscripción: Franciscus" y demostraba una vez más la humildad con la que le definían.

A dicho evento acudirán altos cargos de todo el mundo, mientras que la representación española estará formada por los reyes, las ministras Díaz, Montero y Bolaños y Alberto Núñez Feijóo; sin rastro alguno del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Esta información nos la facilitó el ministro Bolaños "La delegación oficial del reino de España que va a asistir al funeral por el papa Francisco estará encabezada por sus majestades los reyes de España y la conformarán la vicepresidenta primera, la vicepresidenta segunda, el líder de la oposición y yo mismo", ha confirmado días después de su entrevista en el programa.

Moncloa ha confirmado que su ausencia no se debe a un problema de agenda del presidente, pero alegan que nuestro país estará perfectamente representado en el acto con el Rey. Sin embargo, en otras monarquías (como la belga o la sueca) o repúblicas europeas (como Alemania o Italia) acuden los jefes de estado y de Gobierno. Los días pasan y dado que no hay explicación alguna del por qué de su ausencia, en España crecen cada vez más las dudas y especulaciones de por qué Pedro Sánchez no estará el próximo sábado en el funeral junto a decenas de líderes de todo el mundo.

La teoría de Carlos Alsina

Los integrantes de la Tertulia de Más de Uno también se han unido a las especulaciones, entre las cuales Carlos Alsina ha decidido aportar su punto de vista de la situación: "No hay explicación, porque realmente la única razón es que al Presidente no le apetece ir".

Ante estas declaraciones, deja en claro que se trata de una teoría, y añade que "el Presidente a aquellos lugares o actos a los que tiene obligación institucional de acudir, acude le guste o no le guste, pero aquellos a los que no tiene la obligación, acude a los que le apetece".

¿Debería ser una labor obligatoria del presidente del Gobierno, al ser un representante de España, acudir al funeral del Papa? ¿Y deberíamos nosotros, como españoles, obtener una justificación?