Muere el Papa, en directo | Última hora: cardenales candidatos, cónclave, funeral...

Page minimiza la no asistencia de Sánchez al funeral del Papa

En una entrevista en Antena 3, el presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en esa región, Emiliano García-Page, ha minimizado que Sánchez no acuda al funeral del Papa, no viendo motivos protocolarios para no acudir, defiende que yendo los reyes los demás ya son meros acompañantes.