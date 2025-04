Lluvia de críticas a Pedro Sánchez por su rechazo a acudir al funeral del papa Francisco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no viajará el sábado a Roma para asistir al funeral del papa Francisco. Por tanto, será prácticamente el único líder de los grandes países que no estará presente en la ceremonia. La delegación española, tal y como informó el ministro Bolaños, estará encabezada por los reyes, Felipe y Letizia, acompañados de las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, el propio Bolaños y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Bolaños aseguraba que España estará representada en el funeral por una delegación "a la altura del cariño" que este país le guarda al difunto Papa, pero el presidente no acudirá y no ha dado explicación alguna. Hay personalidades cuya ausencia está más justificada, como Putin o Netanhayu, ya que pesa sobre ellos una orden de detención internacional. Pero figuras que no están bajo el foco de los conflictos internacionales, como Donald Trump, Emmanuel Macron, Keir Starmer o Milei, sí han confirmado su presencia.

El motivo de la ausencia de Sánchez es una incógnita y por eso ha recibido numerosas críticas. La vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha justificado esa ausencia asegurando que "Esto es lo normal, porque es el jefe del Estado el que acude, en este caso, acompañado de una parte del Gobierno, igual que hacemos en muchos viajes institucionales".

¿Qué dicen los tertulianos de Más de uno sobre la ausencia de Sánchez?

Antonio Casado asegura que "el motivo está más que claro, porque Sánchez tiene terror a la exposición pública" y que "sufre el síndrome de cuando todo le sale mal y por la mañana ni siquiera te quieres levantar".

Nacho Cardero tiene más dudas, porque afirma que "Sánchez va cuando no tiene que ir, y no va cuando si tiene que ir", porque el presidente ya ha estado en el Vaticano en actos menos importantes que este. Y que "debería estar como estuvieron Zapatero y Rajoy en el funeral de Juan Pablo II". Nacho cree que es "una decisión estratégica, para desviar la atención de los medios a otros temas que le molestan más que la ausencia al funeral".

Pilar Gómez cree que "por la personalidad del presidente le hubiera encantado estar" pero que "la imputación de su esposa, Begoña Gómez, puede ser uno de los motivos, porque en el acto estarán los jefes de Estado, cada uno con su mujer".