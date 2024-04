Qué significa que la declaración sea negativa: cómo afecta a tu Renta

Este miércoles 3 de abril comienza la declaración de la Renta 2022. Un trámite que puede acabar siendo una alegría para todo aquel contribuyente al que le salga 'a devolver'. Pero, ¿qué significa realmente que aparezca un resultado negativo?

Se considera que la Declaración de la Renta resulta negativa cuando, durante el periodo fiscal, el contribuyente ha realizado pagos excesivos. Este exceso de pago se identifica en el borrador de la declaración, específicamente en la casilla 550, donde un signo negativo (-) precede a la cifra indicada, señalando el monto que el contribuyente ha entregado de más a la Administración, sin estar realmente obligado a ello.

¿Cómo ocurre esto? A lo largo del año fiscal, que abarca desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, cualquier persona que haya generado ingresos está sujeta al pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este impuesto contempla todos los ingresos netos, tales como salarios o beneficios públicos, así como los rendimientos de capital mobiliario, que incluyen ingresos por alquileres, premios, inversiones, y ganancias patrimoniales, además de las transacciones con criptomonedas.

Durante el año, estos impuestos se cubren a través de retenciones aplicadas a la nómina de los empleados y mediante declaraciones trimestrales para aquellos que trabajan por cuenta propia. Al realizar la Declaración de la Renta, tanto autónomos como asalariados calculan el total de impuestos adeudados al fisco y cuánto han pagado de forma anticipada. Si las retenciones exceden el monto debido, la Administración reembolsa la diferencia.

Además, al revisar las retenciones efectuadas a lo largo del año fiscal y determinar cuánto se ha adelantado a Hacienda, los contribuyentes pueden aplicar diversas deducciones por gastos para aumentar la probabilidad de recibir un reembolso en su Declaración de la Renta.

Si la declaración sale negativa, ¿cuándo paga Hacienda?

Esta pregunta surge inevitablemente cuando anticipas un reembolso en tu Declaración de la Renta, o ya has confirmado que te corresponde uno después de entregar el borrador. La duda principal es: ¿cuánto tiempo tarda la Agencia Tributaria en realizar el pago por una Declaración de la Renta negativa?

Cuando el monto a reembolsar es relativamente pequeño, la Agencia Tributaria generalmente no tarda mucho en efectuar la devolución; es posible recibir tu dinero en aproximadamente un mes. No obstante, si el importe a devolver supera los 3.000 euros, el proceso podría extenderse un poco más.

De cualquier manera, la Agencia Tributaria tiene un plazo máximo de seis meses para realizar la devolución correspondiente a una Declaración de la Renta negativa.

Así puedes cobrar la declaración de la renta negativa

Generalmente, no es necesario tomar acciones específicas para recibir el reembolso de una Declaración de la Renta negativa, solo se requiere paciencia y esperar el aviso de tu entidad bancaria indicando que el dinero ha sido depositado. La Agencia Tributaria realizará el ingreso en la cuenta corriente que especificaste en tu borrador.

Ahora bien, ¿qué ocurre si han transcurrido seis meses y aún no has recibido tu devolución?

Si después de seis meses no has tenido noticias sobre el reembolso, es momento de visitar el sitio web de la Agencia Tributaria para verificar el estado de tu declaración. Es posible que debas confirmar si tienes alguna deuda pendiente con la Administración, ya que, en ese caso, el importe destinado a tu devolución podría haberse utilizado para saldar dicho adeudo.

Si no existen deudas pendientes y aún no has recibido tu devolución tras más de seis meses, será necesario que inicies tú mismo el proceso de solicitud a través del sitio web de la Agencia Tributaria, manifestando tu interés en recibir las cantidades correspondientes a tu declaración del IRPF.

Es importante destacar que, eventualmente, recibirás tu devolución, y si hubo retrasos, la misma incluirá intereses de demora.