Elecciones en Andalucía 2026, en directo: apertura colegios electorales, participación, recuento de votos...
Sigue el minuto a minuto de las elecciones en Andalucía de este domingo 17 de mayo de 2026. Participación, resultados, etc. Todo sobre los comicios autonómicos que pueden marcar el devenir de la política nacional.
La guía completa de las elecciones en Andalucía 2026: tipos de voto, mesas, horarios de los colegios
A quién voto: las claves de todos los programas electorales en las elecciones de Andalucía 2026
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Cuánto perciben los andaluces por ser mesa electoral
Para poder formar todas las mesas electorales del próximo 17 de mayo serán necesarias alrededor de 31.200 personas.
Este es el dinero que cobran los andaluces por ser mesa electoral en las elecciones del 17 de mayo
¿Y con el DNI digital?
Te contamos qué documentos son válidos a la hora de identificarse en la mesa electoral.
¿Se puede votar con el DNI digital en las elecciones de Andalucía?
Moreno votará este domingo en Málaga, Montero y Maíllo en Sevilla, Gavira y García en la provincia de Cádiz
El candidato del PP-A a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno, ejercerá su derecho al voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Málaga a las 10,30 horas. El actual presidente del ejecutivo andaluz es el cabeza de lista por la provincia malagueña. Por su parte, la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, votará en en Sevilla capital, concretamente en el Colegio de Escuelas Profesionales Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes, cerca del barrio de la Macarena, a las 11,00 horas.
Sevilla también es el lugar en el que el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ejercerá su derecho al voto. El cabeza de lista de la coalición votará en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad en la calle María Auxiliadora en torno a las 10,00 horas. Por otro lado, los candidatos de Vox y Adelante Andalucía votarán en la provincia de Cádiz, donde son cabeza de lista provinciales. Manuel Gavira ejercerá su derecho en el colegio San Vicente de Paúl de la capital gaditana a las 11,30 horas.
Andalucía celebra este domingo sus decimoterceras elecciones autonómicas
Andalucía celebra este domingo sus decimoterceras elecciones autonómicas, en las que podrán votar un total de 6.812.861 personas, lo que supone un incremento del 2,58 % con respecto al censo de los últimos comicios celebrados en junio de 2022.
A estas elecciones se presentan candidaturas de 27 partidos y tres coaliciones para obtener alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz, aunque solo trece de ellas presentan listas en las ocho provincias de la comunidad.
Entre las trece formaciones que presentan candidaturas en toda Andalucía figuran las cinco que han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la duodécima legislatura -PP, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-.
¿Se puede votar con el DNI caducado?
Repasamos qué otros documentos son válidos a la hora de identificarse en la mesa electoral.
Si tengo caducado el DNI, ¿puedo votar en las elecciones de Andalucía 2026?
Cómo se puede votar en las elecciones
En caso de residir en el extranjero, para ejercer tu voto debes estar inscrito como residente en el exterior en el censo.
Estos son los requisitos fundamentales para que puedas votar en las elecciones de Andalucía 2026
Todo lo que debes saber de las elecciones de Andalucía
Este 17 de mayo, los andaluces y andaluzas deciden el futuro político de los próximos cuatro años. Un 5,4 % del electorado total de Andalucía vota por primera vez en estos comicios y en Onda Cero hemos preparado una guía con todo lo que debes saber sobre la cita de este 17 de mayo.
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