Qué partidos salen perjudicados con las abstenciones en las elecciones de Andalucía 2026

Durante este domingo 17 de mayo, los andaluces acuden a las urnas para elegir a los 109 diputados del Parlamento de Andalucía. El Partido Popular parte como favorito a revalidar su presencia en el Palacio de San Telmo, con un Juanma Moreno que aspira a lograr la mayoría absoluta. En frente, el Partido Socialista de María Jesús Montero que confía en un buen resultado, a pesar de lo que dictan los sondeos. También habrá que prestar atención a formaciones como Vox, Adelante Andalucía o Por Andalucía, que podrían tener la llave para un posible gobierno de coalición.

La participación en las elecciones se vuelve a posicionar como uno de los elementos a tener en cuenta. Dos factores silenciosos pero decisivos, como lo son la abstención y el voto en blanco, podrían decidir el devenir de la política andaluza. En un escenario marcado por la incertidumbre y la fragmentación política, su impacto puede ser determinante en el reparto final de escaños.

Los datos de las elecciones de Andalucía de 2022 muestran cómo un 42% de la población no ejerció su derecho a voto. Se trata de una cifra a tener en cuenta pero no excepcional en el contexto autonómico español. Además, Andalucía presenta participaciones algo inferiores a la media nacional autonómica según los datos históricos.

PSOE, perjudicado con la abstención, frente al PP que no se vería tan afectado

Juanma Moreno y María Jesús Montero durante la campaña electoral. | Getty Images

Según los sondeos de GAD3, el Partido Popular sería la fuerza más votada, y podría incluso conseguir la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Los populares obtendrían entre 54 y 57 escaños, lo que supondría un 43,6% del apoyo electoral.

De acuerdo con las mismas predicciones realizadas al principio de la campaña, el PSOE de María Jesús Montero obtendría entre 29 y 30 diputados y un respaldo del 23,8%. Estos resultados irían en la línea de lo conseguido en las anteriores elecciones andaluzas, por lo que la debacle no sería tan evidente como en Aragón o Extremadura. No obstante, las palabras de Montero respecto a la muerte de los dos guardias civiles que perseguían a una narcolancha, lo que calificó como accidente laboral, podrían influir en el resultado final.

Habitualmente, la abstención suele perjudicar a los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, en beneficio de los partidos a los extremos del espectro político. Como explican Javier García y Paula Cañas, de la consultora de investigación social GAD3, "en contextos de menor participación, los datos sugieren que el PSOE es el partido que más sufre, lo que amplía la ventaja del PP".

Explican que los populares "resisten mejor tanto en escenarios de alta como de baja participación, mientras que el rendimiento del PSOE está más ligado a la capacidad de activar a su electorado".

"Este patrón, además, se ha observado en otros contextos recientes. Por ejemplo, en las últimas elecciones autonómicas de Extremadura, la participación cayó de forma notable (cayó 10 puntos porcentuales) y el PSOE sufrió una bajada de diez escaños. Sin establecer una relación directa de causalidad, sí apunta a una idea consistente: cuando baja la participación, es más probable que el electorado de izquierdas se desmovilice en mayor medida", detallan García y Cañas.

Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía, beneficiados con la abstención

Gavira, Maíllo y García durante la campaña electoral. | Getty Images

Si la participación cae con fuerza, se benefician los partidos situados en los extremos (especialmente Vox y, en menor medida, Por Andalucía y Adelante Andalucía) porque cuentan con un electorado más fidelizado: con los mismos votos, mejoran su porcentaje y su peso político.

Como explican los analistas de GAD3, "tradicionalmente, los partidos a la izquierda del PSOE han contado con un electorado más ideologizado y fiel, lo que les beneficiaba en contextos de baja participación. Sin embargo, en los últimos años parte de ese votante ha optado por la abstención como forma de castigo, lo que introduce más incertidumbre sobre cómo les afecta la participación".

Respecto a la derecha, "en el caso de Vox, su electorado está muy movilizado y acude a votar de forma consistente, por lo que en escenarios de alta participación su peso relativo puede reducirse si otros partidos logran movilizar a más votantes".

Un resultado abierto hasta el final

La posible poca participación de los votantes podría afectar a los dos grandes partidos mayoritarios, PP y PSOE, que miran de reojo a un Vox que sería el gran beneficiado al situarse como tercera fuerza más votada. Lo que está claro es que la desafección política y la fatiga democrática también deciden elecciones.