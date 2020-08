Últimas noticias de Badajoz con Manuel Márquez Zurita donde repuntan los casos positivos de Covid en la ciudad. Después de unos días consecutivos con apenas 3 o 4 casos nuevos, el último informe de la Dirección General de Salud Pública recoge 13 positivos en el Área de Salud. Por otro lado, el concejal no adscrito no adscrito en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, anuncia en Onda Cero que denunciará a la corporación local si no se le restablece dentro del grupo municipal de VOX en el pleno celebrado en el día de hoy.