Los socios de Sánchez y el PP aprietan para que el presidente comparezca en el Congreso antes del 9 de julio

Los grupos parlamentarios se han mostrado a favor de adelantar la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para abordar cuestiones sobre el caso Koldo y el informe de la UCO que ha hecho caer a Santos Cerdán, aunque la iniciativa, presentada por el PP, no ha prosperado por el apoyo de Bildu que se ha alineado junto al PSOE.

El PSOE ha planteado en la Junta de Portavoces del Congreso que Sánchez acuda el 9 de julio a explicarse en la Cámara Baja porque por motivos de agenda no puede hacerlo antes, debido a que ya tiene varios compromisos internacionales, como la cumbre de la OTAN y el Consejo Europeo de la próxima semana o la conferencia de Financiación para el Desarrollo para la primera de julio.

El PP, en palabras de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ha planteado una modificación en el orden del día del pleno de esta semana para que Sánchez compareciera al final de la sesión de este jueves. La propuesta ha sido apoyada por Vox, ERC, Podemos, PNV y Junts, pero no ha salido adelante por los votos en contra del PSOE y Bildu, ya que una modificación del orden del día requiere de la unanimidad de todos los grupos.

Desde el PSOE insisten en que el presidente quiere mantener su ronda de contactos con el resto de socios de investidura y hablar con su partido en el Comité Federal del próximo 5 de julio para poder extraer propuestas y plantear medidas en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Tellado ha criticado la "tibieza" de Sumar en este aspecto y ha tachado a Sánchez de "forajido" que huye del control del Parlamento.

Las reacciones de los socios de investidura no han tardado en llegar y desde el PNV han criticado que, aunque no es el PP quien debe marcar la agenda del presidente, sus explicaciones públicas no deben tardar tanto en llegar.

Lo mismo ha dicho Verónica Barbero, portavoz de Sumar, que considera que el presidente puede tener una agenda compleja que no le permita hacer cambios "de un día para otro", pero que no debería tardar tres semanas en dar una comparecencia "que ha pedido el propio presidente y que la ciudadanía está esperando".

En unos términos parecidos se ha expresado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que considera que en el Gobierno "deberían entender que para seguir cumpliendo con esa agenda internacional debe seguir siendo presidente".

El PP ha planteado ahora una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces para forzar un pleno extraordinario monográfico sobre el caso Koldo y la presunta implicación del ya ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Para que este pleno salga adelante, los populares necesitarían el apoyo de la mayoría, pero no la unanimidad.

El portavoz socialista, Patxi López, ha dicho que si los grupos parlamentarios expresan otra voluntad en la Junta de Portavoces, el PSOE lo discutirá con ellos.