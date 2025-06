Los cuatro votos que podrían echar a Sánchez de La Moncloa: "No me faltan ganas"

El informe de la UCO que sitúa a Santos Cerdán como uno de los protagonistas del caso Koldo ha provocado todo un terremoto político en los últimos días y ha dejado al Gobierno en una situación realmente delicada cercado por la corrupción que rodea al entorno de Pedro Sánchez.

Y es que son ya dos los secretarios de Organización nombrados por el presidente del Gobierno que han sido señalados por esta trama y algunos le miran directamente a él en busca de responsabilidades políticas.

Sus socios de investidura se han mostrado muy críticos en los últimos días, aunque, por el momento, ninguno se ha mostrado a favor de apoyar una posible moción de censura que sí ha planteado el PP, pero que Feijóo no presenta porque no tiene los votos suficientes para sacarla adelante.

La sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados fue bronca, ruidosa y estuvo marcada por las críticas de los grupos parlamentarios a este presunto caso de corrupción que salpica a varios de los hombres fuertes del entorno del presidente.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se dirigió directamente a Sánchez desde su escaño advirtiéndole de que sólo necesita cuatro votos más para sacar adelante esa moción de censura.

"No me faltan ganas, me faltan cuatro votos. Si aparecen, no lo dudaré ni un instante. Y quién sabe si aparecerán, porque Ábalos fue el principio pero Cerdán no será el final", le ha replicado un Feijóo que ha acusado a Sánchez de estar intentando "volver a comprar a sus socios".

Los números de Feijóo

Y es que, según Feijóo, el líder del PP tendría asegurados 172 votos a favor de una hipotética moción de censura: los 137 diputados del PP, los 33 de Vox, y los de UPN y Coalición Canaria. Estos votos serían insuficientes, ya que para que la moción saliera adelante se necesita de una mayoría absoluta en la Cámara, es decir, 176 diputados.

Es aquí donde aparecen distintas opciones que podría tener Feijóo para sentarse a negociar esos apoyos que podrían echar a Sánchez de La Moncloa. No será fácil, pues para ello tendría que convencer a alguno de los socios de investidura del presidente del Gobierno, algo que parece poco probable.

Por el momento, los socios de investidura que han acudido a La Moncloa no tienen intención de dejar caer al Gobierno, pero tampoco garantizan seguir sosteniéndolo, ya que depende de las informaciones que puedan aparecer sobre el caso Koldo.

Los votos podrían estar en Cataluña

Negociar con los independentistas catalanes es una de las opciones que podría poner encima de la mesa el líder del PP, aunque lo que está claro es que estas no iban a ser fáciles, especialmente después de lo críticos que se han mostrado en los últimos años con todo lo relacionado al procès y la Ley de Amnistía.

Junts tiene siete diputados que fueron clave en 2023 para investir presidente a Sánchez y que podrían volver a serlo ahora en una hipotética moción de censura que le eche de La Moncloa.

En las últimas horas hemos escuchado a la portavoz de la formación en el Congreso, Miriam Nogueras, ligar su apoyo al Gobierno al cumplimiento de lo que ha llamado "agenda catalana" y tachar de grave la situación vivida por la implicación de Cerdán en el caso Koldo.

Sin salir de Cataluña, otra de las opciones, más remota aún, sería contar con el apoyo de los siete diputados de ERC. Gabriel Rufián fue este miércoles uno de los portavoces más duros con Sánchez en el Congreso al que pidió que "jure y perjure que este caso no es la Gürtel del PSOE".

Convencer al PNV

Tampoco parece una opción probable convencer al PNV de votar a favor de una moción de censura que entregue el gobierno al PP. Los nacionalistas vascos cuentan con cinco diputados en el Congreso y su portavoz, Maribel Vaquero, no se mostró convencida de ello tras su reunión con Sánchez en Moncloa.

Vaquero comentó que en estos momentos hay "un montón de informaciones inciertas" que apuntan a todas partes y que irían "paso a paso" analizando lo que se vaya sabiendo. Afirmó, además, que su formación no va a pedir ningún plus ni va a "mercadear" aprovechándose de la "gravedad" de la situación.

La respuesta podría estar en el Grupo Mixto

Otro de las soluciones de Feijóo sería mirar al Grupo Mixto, donde ya cuenta con los votos de UPN y CC, pero donde también podría conseguir algunos más. En él se encuentran los cuatro diputados de Podemos, el único socio de investidura que ha decidido no reunirse con Sánchez.

Su líder, Ione Belarra, ha llegado a declarar en las últimas horas que la legislatura está políticamente "muerta" y ha criticado que la actitud del presidente del Gobierno hace "casi el mismo daño que la propia trama de corrupción".

"Creo que este ciclo ha llegado a su fin porque es evidente que no hay ninguna actitud en el PSOE que permita abordar los grandes problemas que tiene España", explicó este miércoles en declaraciones a medios en el Congreso.

¿Y Ábalos? Pues José Luis Ábalos, aunque en el Grupo Mixto, sigue siendo diputado. ¿Votaría el ex secretario de Organización del PSOE, implicado en la trama, a favor de una moción de censura contra Sánchez?