The Times 'aniquila' a Pedro Sánchez con su último artículo: "La fiesta ha terminado para el presidente de España"

El prestigioso periódico británico The Times ha publicado un contundente editorial titulado "Time for Pedro Sánchez to rule, or say adios" (Es hora de que Pedro Sánchez gobierne o diga adiós), en el que lanza una crítica demoledora contra el presidente del Gobierno español.

Bajo el subtítulo "La fiesta ha terminado para el presidente de España", el periódico arremete contra la gestión de Sánchez y le acusa de encadenar escándalo tras escándalo sin asumir responsabilidades ni dar explicaciones claras a la ciudadanía.

¿Qué dice el artículo?

El texto comienza describiendo la imagen que muchos críticos tienen del presidente: unos lo apodan "el galgo" por la rapidez con la que esquiva las crisis, y otros lo llaman "Teflon Don" por su capacidad para salir ileso políticamente de cada escándalo. Pero The Times sentencia: "Los españoles merecen algo mejor. Mejor gobierno, mayor responsabilidad y la transparencia que requiere ocupar el centro político".

El artículo critica especialmente la respuesta de Sánchez a los casos de corrupción que han salpicado a su entorno más cercano. Hace apenas unos días, el presidente intentó defender su posición con un discurso combativo en el que culpó a la oposición de las acusaciones que afectan a su administración.

Sin embargo, el diario británico considera insuficiente su postura y destaca como signo de debilidad su confesión pública: "Tengo muchas virtudes y muchos defectos", dijo Sánchez, aludiendo a que su mayor error fue confiar demasiado en sus colaboradores. Esto hace referencia a uno de los casos más recientes, señalado también por el periódico: el de Santos Cerdán. Número tres del PSOE, quien dimitió tras filtrarse una investigación policial que lo implica en presuntas comisiones a cambio de contratos públicos.

A esto se suma la salida de otros altos cargos del círculo más cercano a Sánchez, como Ábalos, y las investigaciones abiertas sobre su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias, y sobre su hermano, acusado de beneficiarse de su apellido para obtener un empleo a medida.

The Times reconoce que el presidente ve conspiraciones de la derecha en todas partes, pero subraya que "los investigadores policiales y la justicia parecen estar actuando de forma escrupulosa".

El verdadero problema, según The Times

En opinión del diario, el verdadero problema es la acumulación de errores no forzados desde que Sánchez llegó al poder en 2018: la mala gestión de inundaciones en Valencia, el apagón, la política energética criticada por priorizar los objetivos climáticos sobre la seguridad del suministro, y la supuesta corrupción que ahora está saliendo a la luz.

Además, el medio denuncia el fracaso del Gobierno para hacer frente a la grave crisis de vivienda que sufre el país.

A pesar del crecimiento económico que experimenta España (3,2 % en 2024 y previsiones del 2,6 % para este año), el editorial advierte que el desgaste del Gobierno de coalición, formado por socialistas, centristas, izquierdistas y partidos independentistas, ha dado alas a la formación populista Vox.

The Times concluye que Pedro Sánchez emplea el ruido político como estrategia para ocultar la fragilidad de su Ejecutivo y presenta a la derecha como el enemigo a batir, en vez de asumir responsabilidades.