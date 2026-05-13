España se prepara para el frío que llega con los 'Santos de hielo': qué es y por qué se da siempre en mayo

El tiempo de marzo se impondrá en esta semana de mediados de mayo debido a una borrasca atlántica y una masa de aire frío proveniente del norte que traerán lluvias, temperaturas inferiores a los 15 grados en el norte y nieve a unos 1.200 metros. "Esta semana vamos a tener un tiempo marcado primero por la presencia de una borrasca en el Atlántico, con lluvias en zonas sobre todo del norte y el oeste de la península", según Rubén del Campo, portavoz de la AEMET.

Del Campo subrayó que a partir de este miércoles llegarán "vientos procedentes de latitudes altas, que arrastrarán una masa de aire frío con temperaturas claramente más bajas de lo normal para la época del año y precipitaciones sobre todo en el norte peninsular, aunque también podrán darse en el este y Baleares". "Nevará en las montañas y es que, aunque habrá que confirmarlo todavía, de cara al fin de semana podríamos tener temperaturas entre 5 y 10 grados más bajas de lo normal para esta época del año, más propias de marzo que de mayo", resumió.

Qué son los 'Santos de Hielo' y por qué en mayo

Los conocidos como 'Santos de hielo' hacen referencias a las festividades de San Mamerto (11 de mayo), San Pancracio (12 de mayo), San Servacio (13 de mayo), San Bonifacio (14 de mayo) y Santa Sofía (15 de mayo). Según Meteored, el refranero tradicional asegura que estos días conllevan una última entrada de frío en nuestro país en el periodo primaveral, una fecha marcada en rojo por agricultores que temían por el estado de sus cosechas, por lo que estos santos se asocian al frío y al hielo.

La predicción de la AEMET indica que habrá entre 5 y 10 grados menos de lo habitual este jueves en amplias zonas del tercio norte, el viernes en casi toda la península y el viernes principalmente en la mitad norte.

Las capitales más frescas podrían ser las siguientes:

Ávila, Burgos, León y Segovia este martes (15 grados).

Burgos (13).

Huesca, Oviedo, Pamplona, Segovia, Soria y Vitoria (14).

A Coruña, Pamplona y Vitoria el domingo (17).

En cambio, calentará más en Murcia este miércoles (27); Málaga y Murcia este jueves (27); Murcia este viernes (27); Badajoz, Murcia, Sevilla y Valencia este sábado (26), y Badajoz y Sevilla este domingo (28).

Cuándo vuelve el calor típico de mayo

Así, este miércoles comenzará a llegar viento del norte a la península con cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte y más despejados en el sur y Baleares. Por la tarde se desarrollarán nubes de evolución con chubascos en el interior peninsular y también en el archipiélago balear. "Es difícil precisar en qué zonas caerán estos chubascos por su carácter disperso, pero localmente podrían ser fuertes, sobre todo en el entorno de los Pirineos", señaló Del Campo.

Las temperaturas bajarán claramente en el nordeste peninsular, mientras que en el resto no variarán o subirán ligeramente. El viento soplará con fuerza en el norte y Baleares, lo que incrementará la sensación de día desapacible.

El tiempo de este jueves será similar al de este miércoles, con precipitaciones débiles o moderadas en el extremo norte peninsular y nevadas en los Pirineos, ese día a partir de unos 1.400 metros bajando al final de la jornada hasta unos 1.200 metros. Por la tarde se formarán nubes de evolución en el interior peninsular, Cataluña y Baleares, con chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes.

Las temperaturas descenderán en el norte peninsular y se espera un ambiente frío para la época del año en el norte de la península, con 5 a 10 grados por debajo de lo normal. "Lugo, Pamplona o Vitoria a duras penas llegarán a 15 grados en las horas más cálidas del día y de madrugada rondarán los cinco grados. Incluso Soria o Teruel bajarán hasta dos o tres grados", apostilló Del Campo.

Pero la cosa no acaba ahí, ya que este viernes se intensificará el descenso de las temperaturas, con algunas heladas de madrugada en zonas altas y temperaturas máximas inferiores a 15 grados en el interior de la mitad norte y del este de la península. "Será un día con temperaturas más propias de marzo que de mediados de mayo en la mayor parte del país. Las precipitaciones, eso sí, quedarán más acotadas al extremo norte de la península y a Baleares", agregó Del Campo.

Ya el fin de semana de mediados de mayo seguirá siendo frío para la época del año incluso con alguna helada débil en zonas de la meseta. No obstante, las temperaturas, iniciarán el sábado un progresivo aumento, aunque continuará el ambiente frío. "Parece que, de cara ya al fin de semana, comenzarían a subir y ese ascenso se continuaría durante los días siguientes", adelantó Del Campo.

Roberto Brasero también ha afirmado en su previsión del tiempo en Más de uno que habrá que esperar hasta la semana que viene para que vuelva el calor más típico del mes de mayo.