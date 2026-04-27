Qué tiempo hará el puente de mayo: Roberto Brasero avisa de otra bajada de temperaturas y de "más tormentas" en estas zonas

Las tormentas que se han dado este fin de semana no solo no van a desaparecer esta semana, sino que "van a ir a más", según advierte Roberto Brasero en su previsión diaria del tiempo en Más de uno. "Van a ir a más, sobre todo el miércoles, que bajarán las temperaturas, pero luego se irán recuperando de cara al final de la semana con un progresivo ascenso y un tiempo más calmado para el puente de mayo", asegura Brasero.

"Todavía queda un tramo tormentoso que pasar", dice Brasero, que cuenta cómo este lunes será una jornada más calmada, pero en la que volverán a crecer nubes con tormentas en el este de Galicia, interior de las comunidades del Cantábrico y zonas de La Rioja y Pirineos.

En el centro de la Península, así como en Baleares y Canarias, el tiempo será bastante más tranquilo, con sol muchas horas del día. No obstante, este martes comenzarán a extenderse las tormentas por la meseta y también por Extremadura, aunque lo fuerte viene el miércoles, siendo éste un día "muy tormentoso" en zonas del centro-sur y todavía en Extremadura.

Avisos en siete comunidades autónomas por lluvias y tormentas

Las lluvias y tormentas activan avisos este lunes en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Cataluña y Galicia mientras que en el sur peninsular se producirá un aumento de las temperaturas máximas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, se esperan tormentas que pueden ser localmente fuertes en el interior de las provincias del Cantábrico, este de Galicia, Ibérica norte, norte de Castilla y León, alto Ebro y Pirineos. Los avisos de nivel amarillo estarán activos durante la tarde del lunes en Huesca, Burgos, León, Palencia, Barcelona, Girona, Lleida, Lugo, Ourense y en la cordillera suroccidental asturiana.

Asimismo, se esperan rachas de vientos de Levante en el entorno del Estrecho que podrán llegar a los 80 kilómetros por hora y que activarán avisos amarillos en la provincia de Cádiz durante todo el día.

Qué tiempo hará el puente de mayo: bajonazo de temperaturas a partir del miércoles

Respecto a las temperaturas, este se espera un aumento de las máximas en el sur --donde se alcanzarán los 29ºC en Sevilla y los 28ºC en Huelva-- y un descenso ligero en el Cantábrico. En cuanto a las mínimas, no se esperan cambios relevantes, a excepción de aumentos en las montañas del noroeste. Tampoco se esperan cambios significativos en Canarias.

Este martes, ya se notará una bajada mínima en puntos del centro, no así en el sur. No obstante, este miércoles volveremos a mínimas de menos de 10 grados. Ávila (18 de máxima y 9 de mínima), Cuenca (21 y 9), León (18 y 9) y Soria (19 y 9) serán las capitales con más frío en dicha jornada, mientras que solo Bilbao (26), Lleida (28), Murcia (27), Palma (26) y Zaragoza (26) pasarán de los 25 grados como máxima. En Madrid, por ejemplo, habrá mínima de 14 grados y máxima de 19.

Para el puente de mayo, que comienza este viernes 1, los termómetros vuelven a subir a valores superiores a los 20 grados en todas las comunidades autónomas, aunque con probables lluvias en el este peninsular desde el mediodía. Las precipitaciones se extenderán de manera más probable el sábado hacia el nordeste de la Península.