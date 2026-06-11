Identifican al menos a cinco niños de entre 11 y 12 años por agredir sexualmente a una compañera en Burgos

La Policía Nacional ha identificado a entre cinco y seis menores de 11 y 12 años, por lo tanto inimputables, por una agresión sexual a una niña de 12, compañera de clase, durante la celebración de una fiesta de cumpleaños en un local privado. El atestado, con los datos de los presuntos autores, ha sido trasladado a la Fiscalía de Menores.

Según información del Diario de Burgos, los hechos fueron denunciados en el mes de mayo ante la Policía Nacional por la familia de una niña de 12 años. La víctima sostiene que fue objeto de una agresión sexual grupal por parte de varios compañeros de clase en unos hechos que se produjeron a mediados de mayo durante la celebración de una fiesta de cumpleaños en un local público y fuera del colegio en el que estudian tanto la víctima como los presuntos autores, que fueron expulsados del centro durante cinco días tras conocerse lo ocurrido.

Los menores han reanudado su actividad en el colegio separados del resto

Según la información, los menores han sido readmitidos, aunque separados del resto de la clase junto con otros compañeros "para evitar su estigmatización".

La niña, aunque aún con secuelas tanto físicas como emocionales derivadas del ataque sufrido, ha reanudado también la actividad escolar. La Dirección Provincial de Educación de Burgos es conocedora de este episodio, al igual que el conjunto de la comunidad educativa de la que proceden los agresores de la adolescente.

El hecho de que los chicos (entre cinco y seis varones, aunque había más compañeros, ya que no todos participaron en los hechos) tengan menos de 14 años hace que sean inimputables, por lo que la Policía Nacional, al recibir la denuncia, se limitó a identificarles y trasladar el atestado con sus datos a la Fiscalía de Menores.

Al concurrir estas circunstancias, el siguiente paso será, como ocurre siempre en estos casos, la derivación a la Unidad de Intervención Educativa de la Junta de Castilla y León, que aún no se ha producido.

016, número de información y asesoramiento para víctimas de violencia machista

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.