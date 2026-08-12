Dónde habrá nubes durante el eclipse: consulta el mapa en tiempo real de los cielos en todas las zonas de España

La previsión actualizada de la AEMET para este miércoles 12 de agosto, día del eclipse, detalla que probablemente esté muy nuboso en zonas del norte de Galicia, Cantábrico, Pirineos y norte de Canarias. Además, crecerán nubes en montañas del este peninsular, cuyo impacto en la observación es más incierto.

Por tanto, el estado de los cielos podría complicar la observación del eclipse en algunas zonas, por lo que conviene consultar el mapa en tiempo real de los cielos en nuestro país y saber si la zona elegida lo tiene difícil para ver este evento único por la tarde.

Estabilidad en la mayor parte de España con nubes en algunas zonas

De este modo, se prevé que el día del eclipse el tiempo venga marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área cantábrica, así como en zonas del litoral gallego y de Alborán se prevé que predominen los cielos nubosos, principalmente en zonas próximas al litoral.

No obstante, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte y en el tercio oriental peninsular, pudiendo interferir localmente en la visualización del eclipse. Esta nubosidad es más probable y podría traer consigo alguna tormenta o chubasco, en zonas de los Pirineos orientales, Ibérica de Teruel, este de Castilla la Mancha y Sistemas Béticos orientales. Por lo demás, no se prevén precipitaciones.

La AEMET precisa que, al final de la tarde del 12 de agosto, en torno a la hora del eclipse, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y del norte de Galicia, sobre todo en el litoral, y con mayor incertidumbre, en los litorales de Galicia y Alborán.

Asimismo, durante la tarde se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en regiones del tercio oriental peninsular, montañas del norte y en zonas de Andalucía oriental, también puede haber algunas nubes altas en el arco mediterráneo y sur de Andalucía. En Canarias se darán intervalos de nubes bajas en la vertiente norte de las islas de mayor relieve.

En el resto del país, predominarán los cielos despejados. Además, AEMET proporciona las predicciones de nubosidad a través del visualizador del Instituto Geográfico Nacional.

Las temperaturas a la hora del eclipse

A la hora del eclipse, se estima que las temperaturas habrán descendido, en general, entre 2 y 5 grados con respecto a sus valores máximos. En cualquier caso, las temperaturas serán altas en la Península, con máximas que experimentarán ascensos entre ligeros y moderados en la mayor parte del país, salvo en el Estrecho donde se esperan descensos ligeros.

Con ello se prevé superar los 35ºC en la mayor parte de interiores de la Península y Baleares, exceptuando el norte de Galicia, área cantábrica y en los litorales y las montañas peninsulares. Podrán superarse los 40ºC en los valles del Guadalquivir y del Ebro y, de forma más local, en otros valles atlánticos del suroeste.

Además, soplará viento flojo en general en la Península y Baleares, con intervalos moderados en el Estrecho, litorales de Galicia y litorales del sudeste. Predominarán las componentes sur y oeste, salvo en el Mediterráneo y nordeste peninsular, donde lo harán las componentes sur y este, en Galicia con viento de norte y el Cantábrico con régimen brisas. En Canarias, soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Peligro de incendios en casi toda España

Durante el 12 de agosto, se prevé que el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) alcance los niveles muy alto o extremo en gran parte de la Península y Baleares. Constituirán excepciones algunas zonas del norte de Galicia, área cantábrica, Pirineo oriental, medio Ebro, Andalucía oriental y del sudeste peninsular, donde predominarán niveles inferiores, principalmente moderado o alto. En Canarias se prevé, en general, un nivel moderado, con áreas de peligro alto o muy alto.

Por ello, se pide extremar las precauciones en salidas al campo o a la montaña durante toda la semana para evitar el inicio de incendios forestales.

En este sentido, fuentes de Protección Civil han precisado a Europa Press que los dos incendios de mayor magnitud que se están registrando estos días quedan prácticamente fuera de la zona en la que se va a poder ver el eclipse total (Huelva, totalmente; Huesca, al 99,96%).

Si bien pueden afectar a la visualización, esto dependerá del estado en el que se encuentren en el momento exacto del eclipse, lo que es impredecible, añaden.