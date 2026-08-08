Sara García, bióloga molecular y astronauta de la ESA: "El eclipse total solar es una experiencia sensorial bastante intensa"

Sara García Alonso, bióloga molecular, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y miembro de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA), ha sido entrevistada en Onda Cero en Noticias fin de semana, donde ha explicado las claves del eclipse solar que tendrá lugar el miércoles 12 de agosto.

¿Qué es un eclipse solar?

Sara García ha explicado que un eclipse solar es un fenómeno que ocurre cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre el planeta. La Luna se interpone en la línea de visión y tapa total o parcialmente el disco solar.

En este caso, al tratarse de un eclipse solar total, la Luna cubrirá por completo el Sol, provocando durante un tiempo estimado inferior a dos minutos que "se haga de noche durante las horas del día".

La bióloga ha recalcado que se trata de un fenómeno "extraño", ya que la oscuridad no aparece de forma progresiva, sino que llega de manera repentina. Además, puede provocar cambios en la temperatura y en la atmósfera y, según ha explicado la experta, incluso hacer que "los pájaros dejen de cantar". Por ello, ha calificado el eclipse como "una experiencia sensorial bastante intensa".

Diferencia entre un eclipse solar total y uno parcial

La bióloga molecular también ha explicado las diferencias entre un eclipse solar parcial y uno total. En el caso del parcial, "la Luna muerde un poquito el disco solar", es decir, tapa solo una parte del Sol. En cambio, durante un eclipse total, la Luna se alinea perfectamente entre la Tierra y el Sol y, debido a su tamaño aparente en el cielo, es capaz de cubrir completamente el círculo solar.

En ese momento se produce uno de los fenómenos más fascinantes del eclipse, la posibilidad de observar la corona solar, la atmósfera exterior del Sol que normalmente no puede verse debido a su intenso brillo.

Asimismo, Sara García ha recordado que este tipo de acontecimiento es muy poco frecuente y no se daba desde hacía cien años. Aunque la Luna gira alrededor de la Tierra, su órbita está ligeramente inclinada, por lo que no siempre se produce una alineación que permita que tape completamente el Sol.

La diferencia entre el eclipse solar y el lunar

Durante la entrevista, la bióloga también ha comentado que los eclipses lunares se producen con mayor frecuencia que los solares y que la diferencia entre ambos es "quién tapa a quién".

En un eclipse lunar, es la Tierra la que se coloca entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la Luna. A diferencia de un eclipse solar, el lunar puede verse sin necesidad de protección especial para los ojos. Sin embargo, cuando se observa un eclipse solar, es imprescindible utilizar protección ocular adecuada para evitar daños en la vista.

Los consejos de Sara García a los más pequeños para ver el eclipse

La bióloga y astronauta de la reserva de la ESA ha querido lanzar un mensaje a los más pequeños sobre la importancia de aprovechar la curiosidad que despierta un fenómeno como este.

"Si sienten esa curiosidad, que la aprovechen, que la utilicen como impulso, como motor para seguir haciéndose preguntas. Porque los grandes científicos, y el talento, y esa pasión por la ciencia no surgen de una fórmula o de una clase muy técnica, sino de la curiosidad", ha señalado.

García ha añadido que "puede que dentro de ellos haya el futuro gran científico y haga ese gran descubrimiento que nos cambie a todos como sociedad".