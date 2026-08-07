Las horas de locura que decidieron el 'no fichaje' de Rodri por el Real Madrid y su 'sí' al Barça: una charla con Flick y la decisión definitiva

El Real Madrid tenía un plan para esta temporada en el que estaba incluido Rodri Hernández. Así lo cuenta Alberto Pereiro en Radioestadio noche, que detalla las horas de locura en las que se ha torcido su fichaje por los blancos para acabar decidiéndose por el Barcelona. En un giro inesperado de los acontecimientos para el madridismo, con el club blanco dando su llegada por hecha, el centrocampista se decanta por Can Barça.

La situación se encontraba tan encarrilada que la vía Rodrigo-Real Madrid estaba acordada desde hace 15 días, una vez que Florentino Pérez accede a dar luz verde para la incorporación de Rodri. Pero la historia reservaba un cambio negativo para el Madrid y positivo para el Barça a la hora de hacerse con sus servicios.

El Madrid reacciona y Rodri comunica su decisión final

Cuando el Barça se mete de lleno en la pelea por el español, el Real Madrid intenta reaccionar y se encuentra con la negativa del agente de Rodri y del propio futbolista, porque el mediocentro ha tomado la decisión de marcharse al Barcelona. Mientras, en el club tratan de analizar lo que ha ocurrido con esta operación: si tendrían que haber priorizado más este fichaje por el perfil del jugador o si se dilató demasiado la operación.

Lo que está claro es que un día que pintaba ser histórico para el Real Madrid, con el anuncio de Yan Diomande como fichaje más caro de su historia, así como la renovación de Vinicius, queda opacado por el 'no' de Rodri.

Una charla clave con Hansi Flick y el estilo Barça

Por otro lado, José Agustín cuenta cómo ha ocurrido el devenir de los acontecimientos de una jornada de locura por la parte del Barcelona. Hace un mes, la operación no era prioritaria: el Barça estaba atento a los movimientos del Madrid, sabían que iban a por Rodri, pero el panorama se fue aclarando al ver que Frenkie de Jong alargará su vuelta a los terrenos de juego.

El nombre de Rodri se pone entonces sobre la mesa, el Barça necesita un centrocampista al encontrarse Marc Casadó en la rampa de salida y requerir más experiencia en este puesto, como reclamaba Hansi Flick. Deco da el paso y el propio Flick charla con Rodri. Esa conversación le hace ver que el interés del Barça es muy fuerte por hacerse con sus servicios y que el fútbol de los azulgranas encaja más con su visión que el estilo Mourinho.

Ahora solo queda que Barcelona y City se pongan de acuerdo con las cifras que se hablaban en el caso del Real Madrid, alrededor de 60 millones de euros.