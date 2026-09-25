Tailandia desestima los recursos y mantiene la cadena perpetua a Daniel Sancho

El Tribunal Provincial de Samui (sur de Tailandia) comunicó este viernes que se desestiman las apelaciones y se mantiene la sentencia de primera instancia que condenó a cadena perpetua a Daniel Sancho, español acusado de asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta, según un comunicado de las autoridades judiciales al que tuvo acceso EFE.

La vista, a puerta cerrada y solo con los invitados por el tribunal, ha contado con la presencia de los abogados y representantes tailandeses de ambas partes en la sala: Aphichat Srinuel y Alice Keartjareanlap por la de Sancho, y Metapon Suwancharen y Nattha Jongratwanin -"Lak"- en nombre de la familia de la víctima.

La defensa de Arrieta pedía "pena capital" y la de Sancho, repetir el juicio

La familia de Arrieta y la defensa de Sancho presentaron sus recursos en diciembre de 2024 y marzo de 2025, respectivamente: la parte del colombiano solicitó que se eleve el castigo a la pena capital por la "contundencia" de las pruebas y aumentar la indemnización, fijada en 4,42 millones de bat (unos 117.000 euros, 133.500 dólares) en la sentencia de primera instancia.

Por su parte, la defensa de Sancho pidió en su apelación que se celebre una nueva vista o que se repita el juicio para convocar a nuevos testigos, ya que sostiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.

Queda otra apelación posible ante el Supremo

La Oficina de la Judicatura de Tailandia afirmó a EFE que, una vez finalice la lectura de la sentencia, "se facilitará un resumen del resultado", aunque desde el Tribunal Provincial de Samui no especificaron cuándo se emitirá un comunicado.

Las partes citadas afirman a EFE que esta sesión será la única que se celebre, después de que se hubiera convocado previamente una vista el 7 de octubre, mientras funcionarios de la corte de Samui insisten en que la otra se mantiene, lo que también cuestionan expertos.

Daniel Sancho, hijo y nieto de los famosos actores españoles Rodolfo Sancho y (Félix Ángel) Sancho Gracia, fue condenado en 2024 a cadena perpetua por el asesinato premeditado y el descuartizamiento un año antes en la isla vecina de Phangan del cirujano plástico de 44 años Arrieta, oriundo de la población colombiana de Lorica.

Cada parte cuenta con hasta dos apelaciones (esta primera y otra posible ante el Supremo) hasta que haya sentencia firme.