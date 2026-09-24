Rafa Latorre entrevista en Más de uno a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta

"La gestión que se está haciendo en Ceuta inhabilita al Gobierno ante una crisis de esta envergadura"

Entrevista a Juan Jesús Vivas en Más de uno con Rafa Latorre

El presidente de Ceuta ha asegurado que el Gobierno "no ha sido capaz de determinar cuántas personas entraron, cuántas hay a día de hoy y quiénes son, que es también muy importante". Ha sentenciado que "la gestión que se está haciendo de la crisis de Ceuta, creo que inhabilita al Gobierno ante una crisis de esta envergadura".