Rafa Latorre entrevista en Más de uno a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta
Vivas analiza en Más de uno la crisis que lleva sufriendo la ciudad autónoma desde hace más de cincuenta días tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio y las consecuencias de la gestión posterior.
Ceuta, escenario de una red de explotación sexual: las mafias prostituyen a menores migrantes por 20 euros
Sánchez señala por primera vez a Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta: "Su control de la frontera falló"
En directo Actualizado a las
"La gestión que se está haciendo en Ceuta inhabilita al Gobierno ante una crisis de esta envergadura"
Entrevista a Juan Jesús Vivas en Más de uno con Rafa Latorre
El presidente de Ceuta ha asegurado que el Gobierno "no ha sido capaz de determinar cuántas personas entraron, cuántas hay a día de hoy y quiénes son, que es también muy importante". Ha sentenciado que "la gestión que se está haciendo de la crisis de Ceuta, creo que inhabilita al Gobierno ante una crisis de esta envergadura".
"Vivimos en una olla a presión que en cualquier momento puede estallar"
Entrevista a Juan Jesús Vivas en Más de uno con Rafa Latorre
El presidente de Ceuta explica la situación que se vive actualmente en la ciudad autónoma, donde quedan todavía miles de migrantes en las calles.
"El comportamiento del Gobierno ha sido muy negativo"
Entrevista a Juan Jesús Vivas en Más de uno con Rafa LatorreEl presidente de Ceuta ha asegurado que el comportamiento del Gobierno ha sido "muy negativo" porque "en los días previos no atendió las peticiones de auxilio que hacíamos desde la ciudad. No atendió los informes del CNI y faltó a la previsión. Luego, sobre la marcha, ha habido un cambio de criterio que condiciona la eficacia de esta crisis".
"La principal fortaleza de Ceuta después de la invasión es la sociedad española"
Entrevista a Juan Jesús Vivas en Más de uno con Rafa Latorre
El presidente de Ceuta ha asegurado que la "principal fortaleza que tiene Ceuta después de haber sufrido un episodio que hay que calificar de invasión, es la sociedad española".
"No puedo estar bien porque Ceuta no está bien"
Entrevista a Juan Jesús Vivas en Más de uno con Rafa Latorre
El presidente de Ceuta ha asegurado que no está bien porque su ciudad no está bien, ya que está "atravesando el momento más difícil de su historia reciente".
Sánchez señala por primera vez a Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta: "Su control de la frontera falló"
Hasta el momento, Pedro Sánchez se había mostrado públicamente muy escéptico a culpar a Marruecos de la entrada masiva de migrantes el pasado 30 y 31 de julio. Y es que desde el Ejecutivo habían defendido en todo momento la 'inocencia' del país norteafricano, así como su continua cooperación con España para poner fin a la crisis.
Sin embargo, el líder socialista señaló por primera vez las responsabilidades de Marruecos el pasado martes. Lo hizo en una entrevista en CNN con motivo de su participación en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde se refirió a la situación que estaba viviendo Ceuta en estos momentos.
Según explicó, "está claro" que el mecanismo de control fronterizo de Marruecos falló en la entrada masiva de personas en Ceuta, lo que ha supuesto que España pida respuestas y medidas al país marroquí.
La fecha límite que se pone el Gobierno para realojar a los migrantes de Ceuta
En mitad de la crisis migratoria que se vive en Ceuta, la periodista María Llapart adelantó este miércoles en Onda Cero la fecha que establecía el Gobierno para realojar a todos los migrantes de Ceuta.
En el programa La brújula, la periodista aseguró que el Ejecutivo se había puesto como objetivo el próximo sábado 10 de octubre para que las 3000 personas que continúan en las calles, según sus propias cifras, puedan estar en algunos de los campamentos de emergencia que se han construido a lo largo de la ciudad autónoma. "Calculan que todo el mundo podría estar realojado el 10 de octubre", aseguró Llapart.
Rafa Latorre entrevista en Más de uno al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas
El presidente de Ceuta será entrevistado en unos minutos por Rafa Latorre en Más de uno. Juan Jesús Vivas analizará en el programa la crisis migratoria y humanitaria que lleva viviendo la ciudad autónoma desde hace más de 50 días, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes, y la institucional que se ha producido justo después debido a la gestión política que se ha realizado por parte del Gobierno central.