Ketty Garat explica la maniobra de Carmen Calvo para hacerse con el puesto vitalicio en el Consejo de Estado de María Teresa Fernández de la Vega

La actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha puesto en marcha los trámites para incapacitar a su predecesora del cargo, María Teresa Fernández de la Vega. Un asunto que ha comentado la periodista y tertuliana de Más de Uno, Ketty Garat, ya que ha sido la que lo ha revelado en el diario ABC. De la Vega, actualmente, se encuentra de baja médica, por lo que mediante un proceso institucional podrá presentar alegaciones antes de que se tome una decisión sobre su continuidad en el cargo. Unas alegaciones que, según Ketty Garat, "se espera que no se presenten" debido a su incapacidad médica.

Según miembros del organismo, ven esto una manionbra de la propia Carmen Calvo para asegurarse una silla permanente en el Consejo de Estado ante la cercanía de las elecciones, tal como ha informado en el artículo de ABC, Ketty Garat. Un asunto que el presentador, Rafa Latorre, ha comentado que parece que, pese a que estas mujeres hayan sido compañeras, "le está moviendo la silla en el Consejo de Estado porque quiere un puesto vitalicio".

Por otro lado, tal como ha afirmado Garat en la tertulia de Más de Uno, esta estrategia no es nueva, ya que ocurrió con la exministra Magdalena Valerio, a quien colocaron en una silla permanente de la Sección Segunda después de que el Tribunal Supremo anulase su nombramiento como presidenta del órgano. Algo que Ketty Garat ha afirmado que es "lo que van buscando, puestos vitalicios".

La decisión de Carmen Calvo

Según avanza Ketty Garat en ABC, el cese de María Teresa Fernández de la Vega requiere condiciones muy estrictas, ya que es un puesto inamovible y vitalicio. Pero, los motivos de salud que atraviesa Fernández de la Vega, los cuales Garat califica como "personales pero también institucionales", han servido de detonante para que la presidencia del Consejo de Estado lleve a cabo este relevo en el consejo.