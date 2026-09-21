Juan Manuel Doncel, presidente del puerto de Ceuta: "El Gobierno no sabe lo que está haciendo y cada vez que toman una decisión más improvisada"

La situación en Ceuta continúa generando preocupación e indignación entre sus habitantes. El traslado de alrededor de mil inmigrantes al puerto, ejecutado sin que su presidente, Juan Manuel Doncel, tuviera conocimiento previo, ha abierto un nuevo frente de conflicto entre la administración portuaria y el Gobierno.

En conversación con Rafa Latorre en Más de Uno, Doncel ha expresado su malestar por la falta de información que, según denuncia, ha recibido de las autoridades y por las consecuencias que la instalación de un campamento junto a infraestructuras críticas puede tener para el puerto y para el conjunto de la ciudad.

El presidente portuario también se refirió a los incidentes registrados durante el fin de semana, a las medidas de seguridad adoptadas y a la cancelación del partido de la selección española sub-20 en Ceuta. Su mensaje ha sido contundente: reclama respuestas, fechas y actuaciones que permitan recuperar la normalidad.

Doncel critica la gestión del ministro Óscar Puente: "Lo que quiero son soluciones, no correos"

Juan Manuel Doncel comenzó la entrevista señalando la falta de comunicación con el Ministerio de Transportes. Preguntado por si había podido hablar con el ministro Óscar Puente, el presidente del puerto de Ceuta cuestiona su gestión y ha explicado que no considera prioritario mantener una conversación si esta no se traduce en medidas concretas.

"No, yo lo dije el otro día que el ministro va más rápido en Twitter que en la gestión que hace del propio ministerio", afirma Doncel.

En este sentido, criticó que la comunicación institucional no haya ido acompañada de soluciones para el puerto y resumió su posición con una frase que refleja su malestar: "Lo que quiero son soluciones, no correos".

El presidente portuario insitió en que la prioridad debe ser abordar los problemas derivados del traslado y garantizar el funcionamiento de las instalaciones.

El presidente del puerto asegura que no recibió información sobre el traslado de los inmigrantes

El presidente del puerto denuncia la falta de información sobre el traslado de los inmigrantes

Preguntado por si los alrededor de mil inmigrantes que se trasladan al puerto ya se encuentran en las instalaciones, el presidente portuario reconoce que no dispone de información oficial y señala que solo puede entender que el traslado ya se produce.

"Tengo que entender que sí, porque qué otra información no tengo", responde.

Doncel explica que solicita por escrito una reunión en la Delegación del Gobierno para conocer los detalles de la operación. Según su relato, esa reunión se celebra la semana anterior, pero no resuelve sus dudas sobre los pasos que deben seguirse durante el traslado.

"Era la segunda vez que solicitaba yo esa reunión, y por escrito, para que alguien me trasladase cuáles son los prolegómenos y cuáles son los pasos a seguir en el momento de que se produce ese traslado", señala.

El presidente del puerto denuncia que continúa sin recibir la información que considera necesaria, mientras que sí conoce los incidentes registrados durante el fin de semana.

El puerto refuerza la seguridad tras varios incidentes en la zona restringida

Doncel confirma que se producen incidentes en la zona restringida del puerto por intentos de acceso a los ferris. Ante esta situación, las autoridades refuerzan la vigilancia en las entradas y salidas de las instalaciones.

"Hemos tenido que reforzar con un GRS de la Guardia Civil la zona de entrada y salida del puerto", afirma.

El presidente portuario advierte de la repercusión que estos acontecimientos tienen sobre la imagen de Ceuta y sobre el funcionamiento de una infraestructura con características singulares por su ubicación en el estrecho.

Doncel recuerda que el puerto constituye el principal núcleo de comunicación con la península y que también garantiza el abastecimiento de la ciudad. Por ello, reclama que las decisiones sobre seguridad tengan en cuenta la actividad económica y logística de las instalaciones.

Doncel condena la agresión a una diputada y reclama respuestas para Ceuta

Preguntado por la agresión al vehículo de una diputada de Ceuta Ya!, el presidente del puerto rechaza cualquier justificación de la violencia. Al mismo tiempo, describe un clima de preocupación, indignación y frustración entre los ciudadanos.

"Lo de la diputada de Ceuta, yo tengo que decir que no se puede justificar esta agresión", afirma.

Doncel defiende el derecho de los ceutíes a manifestarse, protestar y exigir respuestas, pero pide que las movilizaciones se desarrollen dentro del respeto a la ley y a la convivencia.

"La violencia nunca es la alternativa ni nunca es la solución", subraya.

El presidente portuario también denuncia lo que considera un intento de trasladar la responsabilidad de la situación a la propia ciudad y a sus representantes. Doncel exige que las autoridades centren sus esfuerzos en buscar soluciones.

El traslado afecta a una infraestructura crítica para Ceuta

Uno de los principales motivos de preocupación para Juan Manuel Doncel es la proximidad del campamento a infraestructuras que considera especialmente sensibles. El presidente del puerto menciona los depósitos de combustible y otras instalaciones relevantes para la actividad económica de la ciudad.

Doncel explica que el puerto opera en un entorno condicionado por su ubicación geográfica y por las dificultades estructurales que afronta para competir en el estrecho. En este contexto, considera que la instalación del campamento supone una presión añadida sobre una infraestructura esencial.

"El puerto es el núcleo de comunicaciones con la península y es el núcleo de abastecimiento a la ciudad", recuerda.

El presidente portuario también advierte de las consecuencias que las medidas de seguridad provocan sobre la actividad portuaria. Doncel destaca la importancia del suministro de combustibles y cuestiona que las decisiones adoptadas puedan limitar el desarrollo de este negocio.

El puerto de Ceuta reclama protección para su actividad económica

Durante la entrevista, Doncel defiende el papel estratégico del puerto para la economía de la ciudad. Las instalaciones permiten la entrada y salida de personas y garantizan el abastecimiento y la logística de Ceuta.

El presidente portuario señala que la ciudad se encuentra en una zona geopolítica y geoestratégica sensible y expresa su preocupación por la competencia en el tráfico marítimo del estrecho.

"Hemos conseguido tener una proyección internacional con muchísimo esfuerzo en los últimos años. Somos el cuarto puerto nacional en suministro de combustibles", afirma.

Doncel relaciona esta posición con la necesidad de preservar la actividad portuaria y cuestiona las medidas que pueden dificultar el desarrollo del bunkering, uno de los principales negocios del puerto de Ceuta.

"No tengo ningún interés en ver al ministro": Doncel exige medidas concretas

Doncel asegura que no dispone de información sobre la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a las instalaciones portuarias, y señala que tampoco recibe respuesta a los escritos que envía al Ministerio y a Puertos del Estado.

"No sé si el ministro va a venir o no va a venir. Yo, de todas formas, le digo la verdad, yo no tengo ningún interés en ver al ministro", declara.

El presidente portuario explica que su prioridad no es mantener reuniones, sino conseguir que el Gobierno adopte medidas concretas para recuperar la normalidad en Ceuta.

"Yo lo que quiero que el ministro aquí despeje el horizonte, pero lo despeje de una vez por todas", reclama.

Doncel exige que se establezcan fechas y actuaciones precisas y denuncia que el traslado se realiza sin un plan de seguridad específico que, según su versión, condiciona el plan de protección del puerto.

"Ustedes han hecho un traslado sin el plan de seguridad específico que condiciona el plan de protección del puerto", afirma.

El presidente portuario añade que está dispuesto a trasladar sus denuncias a cualquier organismo administrativo o a la vía judicial.

Doncel cuestiona la cancelación del partido de la selección española sub-20

Otro de los asuntos que aborda la entrevista es la cancelación del partido de la selección española sub-20 en Ceuta. Doncel cuestiona que la decisión responda a razones de seguridad, especialmente después de que se celebren otros encuentros deportivos en la ciudad.

El presidente del puerto compara la situación con los partidos del Ceuta frente al Valladolid y Las Palmas y defiende la importancia que tiene la presencia de la selección española para muchos ciudadanos.

"Pero que un partido de la selección española sub 20, que la gente aquí quiere tener presencia de España", explica.

Doncel rechaza lo que considera un nuevo perjuicio para Ceuta y reclama que no se añadan más dificultades a la situación que atraviesa la población.

"Oiga, no nos castiguen más. Es que ya estamos un poquito cansados", afirma.

"Nuestra vida ha cambiado": la preocupación de los ciudadanos

Juan Manuel Doncel describe las consecuencias que los acontecimientos de las últimas semanas tienen sobre la vida cotidiana de los ceutíes. El presidente portuario asegura que la población pierde tranquilidad y que la situación afecta a las familias, a los espacios de ocio y a la percepción de seguridad en la ciudad.

"Que nuestra vida ha cambiado. Que el normal desenvolvimiento de las familias en Ceuta ha cambiado. Que la gente no puede salir con la misma tranquilidad a la calle", señala.

Doncel también se refiere a la situación de las playas y cuestiona que el traslado de los inmigrantes al puerto alivie la presión existente en estos espacios.

"La playa del Tarajal sigue exactamente igual que estaba", afirma.

El presidente del puerto cuestiona que el traslado sea un éxito

Doncel reconoce el trabajo de las fuerzas de seguridad durante la operación de traslado y responsabiliza a los responsables gubernamentales de las decisiones adoptadas.

"Yo aquí quiero hacer un reconocimiento a las fuerzas de seguridad, porque yo creo que estuvieron al borde del riesgo", declara.

El presidente portuario cuestiona las valoraciones positivas del Gobierno sobre el resultado de la operación. Aunque señala que no pretende discutir el uso de la palabra "éxito", añade una crítica sobre el desarrollo del operativo.

"Yo no voy a discutir la palabra éxito, pero añadiría casi un éxito de ineficacia", afirma.

Doncel concluye la entrevista con una crítica a la gestión de las autoridades y pone en duda su capacidad para ofrecer una solución a la situación que vive Ceuta.

"Yo creo que no saben lo que están haciendo y cada vez que toman una decisión es más improvisada y cada vez peor", concluye.