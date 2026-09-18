CRISIS MIGRATORIA

Así ha sido el momento de la avalancha durante el traslado de miles de migrantes al nuevo campamento de Ceuta

Miles de migrantes han echado a correr por las calles de Ceuta, donde se han vivido momentos de tensión al comenzar el traslado al campamento ubicado en el Puerto.

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ondacero.es

Madrid |

Tensión en el traslado de migrantes

Desde primera hora de este viernes, las autoridades han dado comienzo al traslado de miles de migrantes desde las playas de Ceuta hasta el nuevo campamento ubicado en el Puerto. El asentamiento puede albergar 1.800 plazas, pese a que existe una estimación de que hay más de 3.000 migrantes entre las dos playas de la ciudad autónoma.

Así, la Guardia Civil ha empezado con el operativo a partir de las 6:30 horas, con el despliegue de varias patrullas que han procedido al agrupamiento de los migrantes y su posterior traslado hacia el nuevo dispositivo de acogida habilitado en el Puerto.

No obstante, en las calles de Ceuta se han vivido momentos de mucha tensión, donde agentes de la Policía Nacional se han tenido que emplear a fondo para contener una avalancha de personas que trataba de avanzar hacia el recinto portuario.

Grupos de migrantes se saltan el cordón policial

A medida que la multitud ha alcanzado el punto en el que la Policía Nacional controlaba el acceso, grupos de migrantes han echado a correr sin que los agentes desplegados pudieran contener inicialmente su paso. Posteriormente, la situación ha quedado controlado al alcanzar el extremo de la playa de Benítez más próximo a la zona industrial que desemboca en el puerto, donde se encuentra el dispositivo de acogida. Esto ha sido posible gracias a los refuerzos de la Policía Nacional para detener la avalancha.

Según la Delegación del Gobierno, la mayor parte de migrantes que se han saltado el cordón policial y han comenzado a correr eran menores, aunque los incidentes no han revestido mayor gravedad. El traslado ha tenido lugar después de que la Audiencia Nacional rechazara este jueves la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para paralizar la puesta en marcha de esta instalación.

Dicho campamento cuenta con carpas y otros espacios destinados a la zona de descanso de personas, con enfermería y dispensario, además de áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad.

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