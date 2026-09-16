Monólogo de Latorre: "Quien no estaba en su sitio es el Gobierno"

Quien no estaba en su sitio es el Gobierno. Ni cuando decenas de miles de personas desbordaron la frontera de Ceuta, muriendo 140, ni cuando los ceutíes lanzaban gritos de socorro al ver en lo que se había convertido.

Durante todo agosto, uno miraba al puente de mando y lo veía vacío. En la Moncloa se había quedado una roomba pasando por las moquetas, desolada por un éxodo vacacional que la había vaciado.

Cuenta Juan Jesús Vivas, que estuvo llamando pidiendo socorro durante todo julio. Pronto fue derivado al jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que hastiado por la insistencia del veterano político le llamó pesado.

Ya no le llaman pesado pero aún no han dejado de atacarle. Ayer mismo la ministra portavoz Elma Saiz hacía este uso de la sala de prensa de la Moncloa

El papel del jefe de gabinete del presidente del Gobierno quizás no es tan anecdótico como ayer les pude hacer creer. El Director de Gabinete es el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional y el jefe del Departamento de Seguridad Nacional. Que su primer diagnóstico de la crisis fuera que el presidente de Ceuta era un pesado ya indica hasta qué punto subestimaba el riesgo conocido. Insisto: el riesgo conocido.

Lo que ocurre es que en una crisis de Estado, el jefe de gabinete no es la figura a la que dirigir mirada, aunque para encontrarla haya que irse al país del sol naciente. Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno y su primera conclusión después de alertar de que España estaba sufriendo un ataque a su integridad territorial fue que se merecía unas vacaciones. Desde entonces viene negando que ese ataque se hubiera producido.

Es que hoy en los periódicos resuena un lamento bastante patético, porque el Gobierno dice que no está imponiendo su relato de la crisis. Esto del relato es un juguete de politólogo que es como le llaman a contarte un cuento.

Lo cierto es que este gobierno no tiene ni siquiera un diagnóstico, de manera que no tiene nada que contar. ¿Erase una vez qué? ¿Ante qué estamos?

La posición de la UE sobre la crisis migratoria

De esto dependen muchas cosas importantes. Hoy es el debate sobre el Estado de la Unión en Estrasburgo. Si hay tres asuntos prioritarios en el debate comunitario son: la inmigración, la guerra híbrida y la defensa.

Ceuta y Melilla son la única frontera terrestre de Europa con África. El límite más desigual del mundo, el que divide dos mundos más distintos. ¿Qué clase de solidaridad puede demandar el gobierno español de sus socios si niega que haya sido objeto de un ataque? ¿Cuál si niega que tenga un vecino hostil capaz de utilizar carne de cañón para desestabilizar su nación?

Mañana se aprobará una resolución en la Eurocámara en la que quedara fijada la posición política de la Unión. ¿Cuál debería ser? ¿Cuál debería ser el relato? ¿Por imponer qué versión trabaja el Gobierno español?

Las cooperación es crucial en todos los sentidos y por eso han de estar presididas por la cordialidad. Pero ante un ataque lo que es irresponsable es mostrar debilidad. Y lo cierto es que hoy los socialistas europeos van al debate equipados con la versión de Marruecos. Un argumentario remitido por Rabat a los eurodiputados en los que se dulcifica hasta la náusea el papel de Marruecos en todo esto.

Entre otras cosas se dice que Rabat se compromete a readmitir a todos los inmigrantes, incluidos los menores y nacionales de terceros países. Por el momento, desde luego, no han querido hacerse cargo ni de los cadáveres de los que perecieron en el intento.

¿Por qué es relevante un debate en el generalmente ignorado europarlamento? Bueno, alguna importancia debe de tener cuando no hemos dejado de lamentar la falta de solidaridad de nuestros socios. El conflicto diplomático más grave que tuvo España tras el asalto de Ceuta fue con Italia. Acusábamos a Europa de falta de solidaridad con España. ¿Solidaridad con qué si Marruecos es un socio leal y confiable?

¿Qué clase de ayuda va a prestar Europa si negamos que exista un problema?

Miren, se suele señalar la responsabilidad de los pactos PP-Vox en el hecho de que aún no se hayan repartido los menores inmigrantes por la península. El Gobierno podría hacerlo discrecionalmente como ha demostrado en otras ocasiones y si eso no ocurre es más para que Italia, Alemania, incluso Dinamarca… no le digan: ¿ves, te dijimos que esta crisis terminaría afectado a Schengen?

Al respecto. El mando único ni siquiera sabe cuántos menores vagan aún por las calles de Ceuta.

Fíjense la desviación del cálculo de Ángel Víctor Torres. El margen de error. Entre 700 y mil. O sea que puede haber 300 más o 300 menos. 300. De momento la Policía ha filiado a 1612. Y ha comenzado a tramitar 10 expedientes. Esta debe de ser la famosa velocidad de crucero de la que hablaba Marlaska.

Así que el problema no es que el gobierno no tenga un relato, el problema es que el Gobierno no tiene siquiera una estrategia y en su huida de la responsabilidad por lo ocurrido ya ha señalado prácticamente a todos los cuerpos del Estado. A la juez que investiga, a los policías de frontera, al CNI, al gobierno de la ciudad autónoma, al Ejército y hasta el Rey. Cuando todos ellos cumplieron con su cometido de la mejor manera posible incluso cuando el puente de mando estaba vacío.

Hoy casi suena como un declaración de alcance lo que ha dicho el Rey en defensa de los servidores públicos que se han enfrentado a esta crisis y cuya credibilidad ha ido minando el Gobierno.