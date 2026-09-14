Monólogo de Latorre: "De temer que la IA nos quitará el trabajo, a que nos vaya a matar a todos"

Hemos pasado de temer que nos quitará el trabajo a temer que nos vaya a matar a todos. Digamos que se ha producido una interesante evolución en los augurios que acompañan a la inteligencia artificial.

No ha habido ningún avance verdaderamente revolucionario que no provocara pesadillas de tinte apocalíptico y la inteligencia artificial es incluso revolucionaria entre las revoluciones industriales. Porque es algo que afecta al conocimiento.

Luego además tenemos una mente bastante fértil para la distopia porque dense cuenta de que dos de los iconos culturales de un par de generaciones son Terminator y Matrix. Y ambas se basan en una premisa muy similar, una inteligencia artificial que llega demasiado lejos y que provoca terminen dominando a los humanos.

En realidad mirar al cine futurista del pasado debería aliviarnos porque en realidad ya hemos superado los años en los que estaban ubicadas la mayoría de las distopías, que son los años 2001 hasta 2020.

Pero ahora estamos hablando de realidades y puede que este año 2026 sea recordado como aquel en que empezamos a ser conscientes de que la inteligencia artificial se nos podría ir de la manos.

Anderson Cooper le pregunta directamente a Dario Amodai si la Inteligencia Artificial podría acabar con toda la humanidad y la verdad es que la respuesta no es lo suficientemente concluyente como para tranquilizarse.

Es que este fin de semana ha sido una catarsis. El sábado un artículo de Dario Amodei, el director de Anthropic advertia del riesgo de que una organización de agentes de la IA pudiera apoderarse de todo internet. Y a esta advertencia apocalíptica se sumaron Elon Musk, Sam Altman, de OPENAI y el líder de la IA de Google, que se llama Demis Hassabis.

Cuando uno de los directivos de Anthropic dimitió asustado por los resultados de su trabajo y aquejado de una angustia moral porque veía que la Inteligencia Artificial podía terminar con todos se provocó un cierto revuelo.

Porque lo que de verdad ha hecho sonar las alarmas es ver a los presidentes y CEOs de estas compañías invitar a echar el freno en esta carrera que les está dando tantos dividendos. Sobre todo porque periódicamente nos llegan algunas noticias preocupantes, como que unos agentes de la IA decidan hackear por su cuenta algo, o se pongan a diseñar armas biológicas o las forma que tiene de encontrar vulnerabilidades de Mythos… pero es lógico pensar que Musk, Altman, Amodei conocen algo aún más grave que no han revelado. Han visto algo que quizás los profanos no seamos capaces ni de imaginar.

En cualquier caso, no tienen un aliado en Donald Trump, que tantos apocalipsis fallidos ha vaticinado y que sin embargo a este le resta toda importancia, porque dice que aquí el único riesgo es quedarse atrás respecto de China en esta nueva carrera tecnológica.

El CIS de Tezanos y los resultados del PSOE

Hoy hay CIS y eso siempre tiene un morbo especial que es comprobar cómo de bien le han sentado las últimas crisis en la lividinosa imaginación de Tezanos. Ya saben que cada imputación, incluso cada condena en el entorno del secretario general del PSOE disparaba unos cinco puntos al partido.

Ahora sí que la sensación es crisis terminal y basta leer la prosa oficialista para percibir la tristeza y hasta una cierta nostalgia de cuando aún había conejos en la chistera. Esto no significa que mañana vaya a convocar elecciones Pedro Sánchez o que vaya a caer por una moción de censura, sino que probablemente su decadencia ya no tenga remedio. Una agonía puede durar mucho, pero no dejará de ser una agonía.

Y hoy ya hay una noticia en la portada de un periódico que indica que se estrecha el cerco a la financiación ilegal del PSOE. Dice El Mundo que el Tribunal de Cuentas le ha entregado al juez un pendrive con el nombre y apellidos de los donantes del PSOE y ahora recuerden cuál es el desencadenante de esta instrucción.

Sí, Víctor de Aldama. Los testimonios del muñidor de la organización criminal que alcanzó el núcleo de poder del PSOE y que sitúan a una extraña sociedad llamada Apamate Corporate and Trust como el centro de las entregas ilegales de fondos. Ahora el juez contrastará el testimonio de Aldama sobre el pago de comisiones ilegales como si fueran donaciones y comprobará si efectivamente el partido llegó a lucrarse gracias a la concesión de obra pública. Recuerden que la gerente del PSOE declaró ante el juez que ella firmaba lo que Santos Cerdán le ordenaba.

El problema para el PSOE es que Cerdán es el PSOE. Es muy difícil desligar a la organización del secretario de Organización y el PSOE tiene dos secretarios de organización sucesivos o en la cárcel o camino de.

Los escándalos de corrupción contribuyen a esta sensación de degradación, a esta sensación de un gobierno agonizante, pero sobre todo se considera que CEUTA será la tumba del sanchismo.

Cada día que pasa la situación empeora. Las chabolas se cronifican, las peleas se multiplican, la violencia se incrementa, la inseguridad se perpetúa. Ojalá nos equivocamos pero sería un milagro que no ocurriera lo que parece que va a ocurrir, porque en Ceuta estamos ante una chispa del incendio… que si no se ha producido, no tengan duda de que es por la proverbial paciencia y civismo de la ciudadanía.

Hoy por ejemplo están pendientes del desalojo de un asentamiento chabolista que se ha ido ampliando cada día y que ya va desde playa Benítez hasta el muro exterior de la planta desaladora. Más allá de la degradación que provoca el levantamiento de poblados chabolista en las playas de Ceuta, vamos a recordar que la planta desaladora es una infraestructura esencial para el abastecimiento de agua.

O sea, ya se ha hablado de instalar a los inmigrantes en el Puerto, ahora ya anidan a los pies de una desaladora. Si como sospecha cualquier persona cabal, Marruecos tenía un interés en desestabilizar España al desatar esta crisis, el hecho de que ya esté afectando de una u otra manera a infraestructura es desde luego una victoria para el agresor.

Por cierto, el PNV es un buen termómetro político, por su afinadísimo oportunismo y su versatilidad para adaptarse a los cambios políticos en España. El presidente del PNV, Aitor Esteban, no solo tiene la certeza de que Marruecos puede estar de la crisis sino que además expresa sus sospecha en una entrevista en El Correo de que si el Gobierno español se muestra tan débil es porque alguien está siendo chantajeado.