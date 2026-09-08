Monólogo de Latorre: "Ceuta vive el retorno a las clases más extraño, anómalo y triste desde la pandemia"

Ya les anunciábamos ayer que hoy recibiríamos las notas, en algo más de una hora les contaremos cómo ha ido PISA, el informe que evalúa el nivel de los alumnos españoles y lo compara con el del resto de los países desarrollados.

Sin haber leído, no me voy a equivocar en el vaticinio. El informe vendrá a confirmar que la educación obligatoria sigue siendo uno de los mayores problemas de España. Uno de los problemas más persistentes, agudos, sonrojantes, desatendidos, ignorados de España.

Todo se resume en que hoy por hoy la formación de los alumnos españoles no les provee de las competencias básicas para enfrentarse. Eso quiere decir que se perpetúa, quien puede prospera y quien no fracasa. Como decía aquel profesor que daba siempre aprobado: déjalos, pobres, ya los suspenderá la vida.

En esto no nos vamos a equivocar… lo que ahora nos va a revelar el informe en apenas una hora y media es si vamos a mejor o peor, que como reza ese dicho tan mariano no es ni mucho menos una cuestión baladí.

Ayer comenzaron el curso los alumnos de la Comunidad de Madrid y el País Vasco y hoy vuelven al cole los chavales de otras tantas comunidades. Nosotros hemos querido estar con los de Ceuta, que viven el retorno a la clase más extraño, anómalo, triste y preocupante desde aquel maldito curso de la pandemia.

El desastre se puede resumir en una imagen que es la del despliegue de seguridad a las puertas de las escuelas, porque la comunidad educativa, padres y profesores así lo exigió.

María del Mar Sánchez es una profesora del colegio Severo Ochoa del barrio ceutí de Handú. La maestra expone sobre el dispositivo de seguridad que "no quedaba otra que pedir seguridad para nuestros alumnos, para que tengan la seguridad que no han tenido en verano".

Tras ser preguntada por el contraste de este inicio escolar comparado con la pandemia del año 2020, Sánchez confiesa que en esa época empezaron con mucha protección, pero nada que ver con lo que viven ahora mismo.

"Es peor que la pandemia", declara.

El director del centro, Enrique Ríos, revela que los padres les transmiten "la preocupación que sienten" y confiesa que "antes veías niños en el barrio hasta en los callejones y ahora no ves ninguno".

Asimismo, Ríos cuenta que saben muchas familias no van a traer a sus hijos. "Entendemos que esos trayectos hasta nuestro centro, donde muchos niños pequeños lo hacían solos, ahora es inviable", manifiesta.

La gestión de la crisis de Ceuta y el problema migratorio en Europa

Respecto a la gestión y a la investigación de lo ocurrido. Hay una percepción generalizada de que ha sido Marruecos quien ha desatado esta crisis. Lo dicen las encuestas que además, por cierto revela un creciente malestar contra la inmigración en general.

Miren ayer conocíamos los datos pavorosos de la victoria electoral de los ultras en Alemania. No unos ultras cualquiera, la AFD, no un país cualquiera, Alemania. Es así, con experimentos sociales tan peligrosos como estos es como se engendran los monstruos.

Quien también parece que está cada vez más convencida de que esta no es una crisis migratoria sino un atentado contra la integridad nacional de España es la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón. Un inciso: un atentado contra la intregridad territorial de un país, solo lo puede cometer otro país. Cierro el inciso.

La juez acuerda investigar en la Audiencia Nacional la entrada masiva en Ceuta porque buscaba "atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial".

La magistrada se apoya en los informes e indica que "se ha evidenciado una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos". Y si esto es así y parece que así es, cuanto más clamoroso es el error de convertir el puerto en un campo de refugiados.

Igual que cuando uno denuncia que la nación está siendo atacada no se puede ir de vacaciones, si identifica que una nación extranjera ha hecho un acto de guerra híbrida para desestabilizar el país no traslada el problema a una infraestructura crítica. Lo que hará será proteger las infraestructuras críticas. Y, señores, el puerto de Ceuta es el mayor activo que tiene la ciudad. Si efectivamente Marruecos está detrás de esta crisis y de esta crisis resulta afectada la infraestructura crítica, el mayor activo de Ceuta, es que es una victoria inapelable de Marruecos.

La comisión de Zapatero en el caso Plus Ultra

Los bautizamos como el Orfeón Donostiarra o los maestros cantores de Nuremberg y no han defraudado. Hoy al coro polifónico de Plus Ultra se une otra voz que es la del ex consejero delegado de la compañía. Lo que dicen los que le precedieron ante el juez es muy comprometedor para José Luis Rodríguez Zapatero y por tanto para quienes se desgañitaron defendiéndole.

Lo que dice la cúpula Plus Ultra es que sí, que es cierto lo que apunta un documento intervenido por la investigación: que se pactó y se pagó una comisión de un 1% para recompensar la influencia de Zapatero para lograr el rescate público de la aerolínea. El funcionamiento del enjuague sería el ya conocido. Le pagaron a través de las sociedades instrumentales de Julito Martínez.

El cálculo es sencillo. Si el rescate fue de 50 millones de euros, de su dinero, del suyo, señora, y la mordida pactada fue el 1%, lo que habría pagado Plus Ultra por el servicio del expresidente fue de 500 y pico mil euros. Medio millón.

Todo eso se camufló en informes vacuos, simplones y sin ninguna información relevante… más que informes se les podría llamar justificantes. Porque a Zapatero no le pagaron por su conocimiento sino por su influencia.