CRISIS MIGRATORIA

Feijóo tilda de "irresponsabilidad" que se utilice el puerto de Ceuta para acoger a 1.000 migrantes

El líder de los populares ha exigido explicaciones al Gobierno central añadiendo que esta crisis se trata de una invasión "tolerada".

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María Baraza

Madrid |

Feijóo tilda de "irresponsabilidad" que se utilice el puerto de Ceuta para acoger a 1.000 migrantes
Feijóo tilda de "irresponsabilidad" que se utilice el puerto de Ceuta para acoger a 1.000 migrantes | Europa Press

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado, sobre la decisión del Ejecutivo de montar carpas en el entorno del puerto de Ceuta para habilitar 1.000 plazas para migrantes en situación irregular es una "gran irresponsabilidad". El motivo, según Feijóo, es que esta resolución del gobierno, que en un principio partió con la negativa de la Autoridad Portuaria, dificulta el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En línea con esto, el popular ha considerado que es un "error" ubicar a más de 1.000 migrantes irregulares en un puerto a pocos metros de los barcos que trasladan al continente a los pasajeros. Feijóo ha destacado, además, que el Gobierno de Pedro Sánchez hace tiempo "perdió su dignidad". Por esta parte, el líder popular ha alabado la tranquilidad con la que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha protegido Ceuta. Además, ha asegurado que este ha sido un plan del Gobierno que "empezaba con una invasión, que seguía con resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino".

Una invasión "tolerada"

El líder del PP ha calificado lo sucedido como una "invasión tolerada y auspiciada" por Marruecos. Ha pedido, además, al Gobierno que no aborde esta crisis "con silencio, ambigüedad y subordinación". Según Feijóo, España "tiene que hacerse respetar". Por eso, el líder popular ha exigido saber qué ha trasladado el Gobierno a Marruecos y qué respuesta ha recibido.

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