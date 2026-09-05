Carolina Bescansa, sobre las explicaciones de Pedro Sánchez de la crisis migratoria en Ceuta: "Descartar a Marruecos es inverosímil"

El pasado jueves, el presidente del Gobierno compareció en el Congreso de los Diputados por primera vez para dar explicaciones por la crisis migratoria de Ceuta. En esta comparecencia, el líder del Ejecutivo negó que se haya producido una violación de la integridad territorial y afirmó que "no hay evidencias" de que Marruecos diseñara la entrada masiva de inmigrantes.

En este sentido, la exdiputada Carolina Bescansa ha asegurado en Julia en la onda que es "inverosímil" descartar la participación de Marruecos. Aunque sí se ha mostrado de acuerdo con algunos aspectos de la declaración, como las explicaciones sobre los informes policiales previos, que fueron muy "minuciosas", no coincide con el líder del Ejecutivo con la posición respecto al país africano.

"Lo que sí parece evidente es que esto es un ataque a la soberanía española, que este ataque no es la primera vez que se produce y que es enlace que enlaza con otro tipo de estrategias que ya se desplegaron en el año 2021", ha comentado en Onda Cero. La socióloga va más allá y señala que es "evidente" que hay una "reorganización" en el mundo árabe a partir de los Acuerdos de Abraham.

Las nuevas relaciones entre Marruecos y EEUU

Por eso, este "ataque" tiene que entenderse a partir de ahí y teniendo en cuenta las "nuevas relaciones" entre Marruecos y Estados Unidos que tienen dos objetivos: por un lado, en palabras de Bescansa, el refuerzo del Estado de Israel y por otro lado, el control de todos los estrechos estratégicamente relevantes en el mundo.

Asimismo, la cofundadora de Podemos ha señalado que hay "precedentes" en el pasado y se puede analizar lo ocurrido, así como actuar en base a qué se puede y qué no se puede hacer, en referencia a las devoluciones en caliente en la frontera. Ya se hizo una vez y la delegada del Gobierno y la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta fueron condenadas a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa.

La agenda internacional: visita del presidente de Argelia o nuevo acuerdo comercial

Por su parte, Víctor Guillot ha comentado que son los servicios de inteligencia los que tienen que determinar si lo ocurrido es una respuesta de Marruecos o no, pero que hay que observar los acontecimientos futuros, para ver en qué depara todo. Ha señalado que en 2024 se firmó un acuerdo de comercio, pesca y agricultura entre la UE y Marruecos. Aunque el Tribunal de Justicia lo tumbó, se está negociando otro.

El próximo 10 de septiembre, además, en la comisión parlamentaria se debate la propuesta de ley que otorga la nacionalidad a los saharauis nacidos antes del 77. Y no hay que olvidar que el próximo octubre, hay una visita oficial del presidente de Argelia que será recibido por Felipe VI.